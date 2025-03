Una parte della via diventa a senso unico per ridurre gli incidenti

In arrivo il senso unico in via Cassino a Desio, nel tratto compreso tra via Pozzo Antico e via Sforza. Il Comune di Desio ha emesso un’ordinanza che prevede una modifica alla viabilità con l’obiettivo di favorire un generale riordino dei flussi veicolari, cercando di ridurre i frequenti sinistri stradali che spesso si verificano a quell’intersezione viabilistica, senza peraltro pregiudicare la fluidità e la sicurezza della circolazione.

Via Cassino, una parte diventa a senso unico per ridurre l’incidentalità

Il provvedimento entra in vigore a partire dal completamento dell'installazione della segnaletica verticale, prevista nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 marzo 2025, per cui gli spostamenti veicolari dinamici nella strada comunale saranno disciplinati con direzione da ovest verso est per concorrere a garantire maggior sicurezza e salvaguardia degli spostamenti.

Come funziona

In via Cassino,in particolare nel tratto compreso tra le vie Pozzo Antico e Francesco Sforza, verrà variato l’attuale assetto a doppio senso di circolazione, con una nuova disposizione a senso unico di marcia da ovest verso est, con divieto di accesso per i veicoli che percorrono la stessa via Cassino in direzione ovest all’altezza della via Sforza. Sarà inoltre disposta la revoca dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza ( STOP ) istituito lungo la via Pozzo Antico all'intersezione con le via Cassino e Adamello.

(immagine copertina da Google Maps)