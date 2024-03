Un po' di dolcezza in più in questi giorni, in cui la Pasqua è imminente, anche nel reparto di Pediatria a Vimercate. Grazie all'Associazione Nazionale Carabinieri di Vimercate e al suo Presidente Roberto Limonta, questa mattina sono state consegnate ai piccoli degenti del reparto delle golosissime uova di cioccolata.

Una Pasqua golosa in Pediatria a Vimercate grazie all'Associazione Nazionale Carabinieri

Per l'occasione erano presenti, oltre al Primario della Pediatria Marco Sala - che ha ricordato le difficoltà vissute nei mesi scorsi a causa dei tanti ricoveri per influenze e bronchiti - anche il Capitano Giuseppe Della Queva, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vimercate, il Maresciallo Davide De Tomaso, Comandante della Stazione locale e il Presidente Limonta, oltre ai volontari dell'Associazione Cascio Saverio, Giglio Alessandro e Carmine Spagna.

"Ringraziamo la Direzione dell’ospedale per aver autorizzato anche per quest’anno la consegna delle uova" - ha sottolineato l'Asssociazione Nazionale Carabinieri di Vimercate.