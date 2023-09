Una petizione per chiedere un giorno di assenza alla morte del proprio animale

La richiesta parte da madre e figlio residenti a Nova Milanese: una petizione diretta alla ministra del Lavoro per chiedere un giorno d'assenza alla morte del proprio animale.

Una petizione diretta alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone per chiedere che a chi lavora sia concesso un giorno di assenza alla morte del proprio animale domestico. La proposta arriva da una famiglia novese, mamma Cecilia Zanzarelli e il figlio Francesco Bisaccia, titolari di un'agenzia di Cinisello Balsamo che si occupa di onoranze funebri e servizi di trasporto per animali. Cecilia e Francesco hanno deciso di lanciare la petizione su online, a metà agosto:

"Il lutto per un animale domestico può essere paragonato a quello per una persona cara. Per molti individui, la relazione con il proprio animale domestico va oltre il semplice legame umano-animale – sottolinea Cecilia Zanzarelli – Noi lo constatiamo tutti i giorni nella nostra agenzia. Abbiamo modo di vedere ciò che vivono le persone. Quello tra un umano e il proprio animale domestico, qualsiasi esso sia, è un rapporto speciale. Da qui la volontà di promuovere la petizione. Ci pensavamo da tempo e Francesco, con la sua determinazione, mi ha dato la giusta spinta".