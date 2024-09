Una piattaforma ecologica più ampia e funzionale: investimento da 1,4 milioni

Una piattaforma ecologica più ampia ed efficiente. Con questo obiettivo l’Amministrazione comunale di Nova Milanese ha intenzione di intervenire sull’impianto di via degli Orti incrementando di 400mila euro la quota dell’investimento inizialmente previsto che era pari a un milione.

«Per finanziare i lavori resta l’intenzione di cercare fondi esterni - ha spiegato il vicesindaco Andrea Apostolo - Purtroppo l’unico bando uscito finora con questa finalità non era rivolto a Comuni delle nostre dimensioni ma ciclicamente ne vengono aperti altri e contiamo di partecipare».

Le tempistiche di realizzazione sono dunque legate alle opportunità di finanziamento che si presenteranno ma intanto l’Amministrazione comunale ha già pronto il progetto: il vecchio preliminare è stato ripreso e aggiornato approdando alla fase definitiva.

«Nel frattempo sono aumentati i costi ma abbiamo anche chiesto ulteriori migliorie per rendere la piattaforma ecologica più funzionale - ha aggiunto Apostolo - L’idea è una riorganizzazione generale della logistica del centro ammasso, è previsto l’ampliamento nell’area Sud adiacente, l’installazione della pesa per consentire non solo ai privati, ma anche alle attività economiche, di conferire i rifiuti. Il sistema di raccolta avverrà attraverso una rampa più funzionale in modo da lasciare i rifiuti direttamente nei cassoni. Adesso c’è un’unica rampa, mentre l’intenzione è crearne una per l’entrata e una per l’uscita dei veicoli».