Una piazza per la scuola e un marciapiede smart. Due progetti per riqualificare altrettanti assi viari della città di Seveso (e per farlo ancora più rapidamente se in Municipio arriveranno i fondi del bando Strade Verdi di Regione Lombardia a cui entrambi partecipano).

Una piazza scolastica e un marciapiede smart

Il primo intervento è previsto in via Cristoforo Colombo, l'altro in via Piave e non porteranno novità solo a livello viabilistico, ma anche «nuovi accorgimenti per il miglioramento della qualità ambientale, limitando l’inquinamento atmosferico e acustico», spiegano dal Comune.

Quella in via Cristoforo Colombo è una riqualificazione paesaggistica di un tratto di strada di circa 750 metri che arriva fino al confine orientale cittadino con Cesano Maderno. È stato individuato un primo lotto di intervento prioritario che riguarda la porzione di strada nei pressi dell’ex scuola elementare utilizzata fino al 2017 e che l’Amministrazione comunale vorrebbe riattivare nell’ambito di un più ampio progetto di trasformazione degli spazi in cui studenti, insegnanti e genitori possano transitare in tutta sicurezza.

Come? Attraverso la creazione di una vera e propria «piazza scolastica» con aree verdi, arredi per la sosta e attrezzature, arretrando l’attuale cancello di delimitazione e creando un’area multifunzionale con fermata del bus e stalli per le biciclette. «Un intervento orientato al miglioramento della sicurezza stradale (nuovi attraversamenti e piattaforme rialzate) e alla promozione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti e separati dal traffico veicolare e al miglioramento della qualità ambientale grazie all’adozione di soluzioni orientate alla mitigazione dell’impatto ambientale come i rain gardens, sistemi di drenaggio urbano-sostenibile per intercettare, trattenere e filtrare le acque piovane», spiegano ancora dal Comune.

Il coordinamento e la progettazione paesaggistica è a cura di Land Italia srl. In via Piave, invece, l’intervento riguarda il marciapiede lungo il lato Est, separato dalla strada da un’aiuola di 1 metro e 60 di larghezza, la cui pavimentazione in asfalto è usurata in più punti. Si tratta di un intervento «di riqualificazione stradale con rifacimento della pavimentazione attraverso l’utilizzo di materiali all’avanguardia con proprietà di dispersione del calore come il calcestruzzo drenante - spiegano dal Comune - I lavori di manutenzione straordinaria di questo tratto pedonale prevedono l’installazione di una pavimentazione tattilo-plantare fortemente orientativa, integrata con una tecnologia informatica che permette l’emissione puntuale e continua di informazioni vocalizzate».

Il sistema fornisce rapide informazioni vocali che si generano nel punto di contatto con l’area precedentemente mappata. Il percorso per non-vedenti è basato sulla tecnologia Rfid (Radio frequency identification) tramite sensori. Saranno riqualificati anche i passi carrai, le aiuole e messe a dimora nuove piante. Anche il marciapiede sul lato Ovest verrà rimesso a nuovo con la sostituzione del manto d’usura, così «come per i marciapiedi e il manto stradale del peduncolo a fondo cieco in fronte a via Damiano Chiesa», spiegano dal Municipio.

(in copertina il rendering del progetto di via Colombo - contributo - Land Italia srl)