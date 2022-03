Iniziativa

Una pietra per i caduti varedesi della Grande guerra

Una simbolica pietra per ricordare i cinquanta caduti varedesi della prima guerra mondiale. L’Amministrazione comunale ha accolto l’invito della Prefettura di Monza e della Brianza di aderire al progetto promosso dal Circolo culturale sardo "Su Nuraghe" di Biella, volto al completamento dell’area monumentale chiamata "Nuraghe Chervu", dedicata alla Brigata Sassari e ai caduti della Grande guerra.

La città ha contribuito realizzando una pietra con materiale di riuso, con incisa la scritta Comune di Varedo e la cifra "50" corrispondente ai cittadini caduti durante il conflitto.

"Ricordare il sacrificio di giovani vite"

"Mai come oggi, ricordare il sacrificio di giovani vite e la sofferenza senza fine delle loro famiglie, suona come pesante monito sull’assurdità di ogni guerra e sul prezzo immenso che la comunità tutta paga per le scelte scellerate di pochi - hanno ricordato il sindaco Filippo Vergani e tutta l’Amministrazione - nel rendere omaggio ai nostri caduti, esprimiamo vicinanza e cordoglio per il dolore e le perdite che ogni conflitto comporta e che oggi ci affligge per le notizie provenienti dalla vicina Ucraina".