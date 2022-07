Una proposta di matrimonio da premio Oscar. Si reca al Cinema Nuovo ma sul mega schermo, invece del film, si ritrova la sua immagine e la proposta di matrimonio da parte del fidanzato.

Chiede alla fidanzata di sposarlo nella sala del Cinema Nuovo

Alessandro, per chiedere la mano della sua fidanzata Sara, ha scelto il Cinema Nuovo. Entrambi di Giussano, il cinema di via Baracca è il loro luogo del cuore, da quando si sono conosciuti si recano a vedere le pellicole preferite in quella struttura storica. Alessandro, grazie alla complicità dei volontari del cinema, il mese scorso, ha addobbato la struttura in un luogo romantico con luci sul corridoio centrale e un arco. Sotto quell’arco con sottofondo la canzone di Ed Sheeran, Alessandro ha chiesto la mano a Sara. Lei emozionata ha detto sì in una sala aperta solo per loro, solo davanti ai volontari della struttura, testimoni di questa originale proposta. «E’ il nostro cinema di riferimento, è un ambiente familiare, è un po' il file rouge della nostra vita insieme e mi è venuto spontaneo chiederle di sposarmi qui. Il nostro primo appuntamento è stato al cinema, anche se non era questo ai tempi - ha ricordato Alessandro - Ora dovrò far parte del gruppo volontari cinema, sì perché chi fa una proposta del genere entra di diritto come volontario, così mi hanno scherzosamente detto i ragazzi. Ne approfitto per ringraziarli per il loro supporto e per l’organizzazione perfetta».