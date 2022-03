Una raccolta di cibo per i cani e i gatti dell'Ucraina

Iniziativa

I viveri potranno essere consegnati a Mezzago e Cornate d'Adda.

Una raccolta di cibo e di trasportini pieghevoli per i cani e i gatti dell'Ucraina. A lanciarla è il noto "pet detective" di Villasanta Said Beid: i viveri potranno essere consegnati direttamente a Said oppure a Mezzago e Cornate d'Adda.

L'appello lanciato su Facebook

Il terribile attacco lanciato dalla Russia all'Ucraina non sta mietendo solo tante vite umane. A finire sotto i colpi dell'esercito russo sono anche gli amici a quattro zampe, che rischiano di restare senza acqua e senza cibo. Per ovviare alle loro difficoltà il noto "pet detective" di Villasanta Said Beid ha lanciato una raccolta di cibo e di trasportini pieghevoli da inviare in Ucraina.

"Sto organizzando una raccolta cibo per cani e gatti in Ucraina e trasportini pieghevole - ha scritto sulla propria, seguitissima, pagina Facebook - Purtroppo gli animali in queste situazioni tragiche sono allo sbando più che mai e, più che mai, necessitano di cure e sostentamento. Farò recapitare il cibo raccolto da due collaboratori volontari ad un contatto fidato in Ucraina e renderò noto il tutto, considerando la difficoltà del contesto, nel momento in cui avverrà la consegna. Non si esclude ovviamente la possibilità di poter portare in Italia qualche piccolo sfortunato nel viaggio di ritorno. Ho pensato di fare questo appello utilizzando questo social dove moltissime persone mi seguono e mi dimostrano ogni giorno stima e affetto al fine di poter aiutare per quanto possibile chi in questi giorni è protagonista, suo malgrado, di una tragedia assurda. Ringrazio di cuore tutte le persone che vorranno partecipare".

I punti raccolta

Chiunque volesse effettura una donazione può contattare via Whatsapp lo stesso Said al numero di telefono 3201893976, oppure recarsi in due centri raccolta presenti sul territorio vimercatese. Tutti i pomeriggi (dalle 15 alle 20) dal lunedì al sabato è possibile lasciare la propria donazione nella sede dell'associazione "Con fido nel cuore", in via San Luigi 8/b a Cornate d'Adda. Nel fine settimana, invece, si potranno lasciare le donazioni a Mezzago, nella sede di "Pianta Natura" in via XXV Aprile, 6: il sabato dalle 15 alle 17, la domenica dalle 10 alle 12.