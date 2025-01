Una rassegna cinematografica a Spazio Stendhal

A Desio parte il Cinema Animazione Stendhal, un ciclo di quattro proiezioni cinematografiche dedicate ai bambini dai sei anni in su organizzate dal Comune con la cooperativa sociale Mondovisione onlus all’interno della rassegna Parco Tittoni.

Pensato per coinvolgere anche i più piccini e le loro famiglie in momenti di aggregazione, l’appuntamento fa leva sulla straordinaria capacità del cinema di raccontare storie e suscitare emozioni. Le proiezioni cinematografiche si terranno da gennaio ad aprile ogni prima domenica pomeriggio del mese (ad eccezione di gennaio che sarà la seconda domenica).

"L'idea di una rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli, inserita nell'ambito della co-progettazione di Parco Tittoni, nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale di ampliare l'offerta culturale di Spazio Stendhal e renderlo sempre più vivo e fruibile per tutti i cittadini - dichiara l’assessore a Cultura ed Eventi Samantha Baldo - Cinema Azione Stendhal rappresenta un'importante opportunità per coinvolgere i bambini nella magia del cinema, quale importante occasione, non solo di intrattenimento e divertimento, ma soprattutto di potente strumento educativo e culturale. Ringrazio Mondovisione per la preziosa collaborazione nell'ideazione della rassegna che vedrà la proiezione, ogni prima domenica pomeriggio del mese, di quattro film d’animazione che aiutano a prendere coscienza e riflettere su temi importanti che riguardano la vita, le opportunità, le relazioni e le sfide raccontate ai bambini. Sono convinta che tutte le iniziative registreranno un successo, sia per la scelta dei film, sia perché offrono svago e socializzazione, oltre ad arricchire l'offerta culturale della nostra città e creare senza ombra di dubbio momenti di aggregazione per tutte le età”.

“Siamo molto contenti di proporre questa prima rassegna che vuole essere una piacevole occasione di aggregazione rivolta soprattutto alle nuove generazioni. Contiamo che possa aggiungere un ulteriore tassello alla valorizzazione dello Spazio Stendhal come luogo di cultura frequentato da tutta la comunità", aggiunge Andrea Zorzetto, direttore generale di Mondovisione.

I titoli della rassegna

Gli appuntamenti si terranno da domenica 12 gennaio a domenica 6 aprile 2025, con cadenza mensile, a Spazio Stendhal a Desio, a partire dalle 16.

12 gennaio

La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia

La famosa invasione degli orsi in Sicilia, il film d'animazione diretto da Lorenzo Mattotti, segue la storia di Leonzio, il Grande Re degli orsi, che nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Grazie al suo esercito e all'aiuto di un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare finalmente il figlio Tonio. Ben presto, però, Re Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

2 febbraio

Encanto

Encanto, film diretto da Jared Bush, Charise Castro Smith e Byron Howard, è ambientato tra le montagne della Colombia, in una straordinaria e magica città di nome Encanto. Il film segue la storia della giovane Mirabela, l'unica della famiglia Madrigal che non ha alcun tipo di potere magico. Ogni bambino e adulto della famiglia, infatti, possiede una dote speciale, dalla superforza a incredibili capacità di guarigione, fornite sin dalla nascita dalla Casita magica in cui abitano. Ma è proprio per questo motivo che Mirabela si sente spesso inadeguata e diversa dagli altri. Nel momento in cui la cittadina di Encanto sarà in pericolo e la sua magia sembra prossima alla fine, Mirabela, la ragazza senza dono, rappresenterà l'unica possibilità di salvezza per la sua famiglia. È così che la giovane si mette in viaggio per capire come fermare il disastro. Riuscirà a salvare la magia lei, che non ha alcun potere?

2 marzo

Ainbo - Spirito dell’Amazzonia

Film diretto da Richard Claus e Jose Zelada, è la storia di una ragazza di nome Ainbo, nata e cresciuta a Candámo, una zona profonda e remota della giungla amazzonica. La giovane ha 13 anni, ma non ha mai avuto contatti con altre persone, al di fuori di quelle che abitano la sua comunità, una civiltà ancora non nota.Quando la zona di Candámo viene sottoposta al disboscamento, Ainbo viene a contatto con altri essere umani scopre che il mondo è popolato da altre persone oltre al suo popolo. La ragazza, però, si rende presto conto che con l'arrivo di queste nuove persone, la sua terra natia è minacciata dall'avidità umana. Per tentare di salvarla, la giovane Ainbo inizia a lottare, ma inutilmente. Gli uomini, guidati da Cornell DeWitt, disboscano, estraggono minerali e distruggono il paesaggio. L'oscuro Yucuruna, il male che risiede in Amazzonia, sta prendendo il sopravvento e ad Ainbo resta una sola possibilità per salvare la sua casa: rivolgersi allo spirito madre, Turtle Motelo Mama.

6 aprile

Lorax - Il Guardiano della Foresta

E’ un film d'animazione del 2012 diretto da Chris Renaud e Kyle Balda. Il film racconta la storia di un ragazzo di nome Ted, nato e cresciuto a Thneedville, in una cittadina totalmente artefatta, in cui tutto è automatizzato e la natura non esiste: gli alberi sono artificiali e l’erba è di plastica. Il giovane Ted è infatuato di una dolce e simpatica ragazzina di nome Audrey, appassionata di alberi veri, che lo vede invece solo come un amico. Ted vuole conquistare ad ogni costo la giovane ragazza e l'unico modo che ha per colpirla è riuscire a rimediare per lei un albero vero. Ted riceve preziosi consigli dalla nonna Norma, che gli racconta di un misterioso uomo anziano, Once-ler, unico a conoscere la storia degli alberi.