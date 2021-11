Una sedia e tante scarpette rosse per dire no alla violenza sulle donne. Bella iniziativa organizzata dalla sezione vimercatese del Partito Democratico.

L'installazione è stata allestita quest'oggi, giovedì 25 novembre 2021, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza delle donne. Teatro dell'iniziativa la sede della sezione vimercatese del Partito Democratico, in piazza Marconi: nella vetrina sono state esposte una sedia rossa e una serie di scarpette rosse, simbolo della lotta alla violenza di genere. à

"Sono 108 le donne già uccise nel 2021 - spiega il Pd vimercatese - La pandemia ha ulteriormente amplificato questa violenza perché spesso le donne subiscono violenza e vengono uccise tra le mura domestiche. La politica ha il dovere di prendersi la responsabilità su questo tema. In uno stato democratico, l'eliminazione contro la violenza sulle donne deve diventare una priorità. Il 25 novembre il PD di Vimercate è al fianco di tutte quelle donne che hanno subito violenza, perché la violenza fisica e psicologica non deve più esistere per nessuna".