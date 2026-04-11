Una serata per celebrare Renato Caimi

Il 15 aprile, in occasione della Giornata del Made in Italy, APA Confartigianato Imprese promuove una serata speciale dedicata a Renato Caimi, figura simbolo dell’imprenditoria artigiana brianzola, a cento anni dalla sua nascita.

L’appuntamento

L’evento si terrà presso Villa Vertua a Nova Milanese, e sarà un’occasione per raccontare il valore di una visione imprenditoriale capace di coniugare tradizione, innovazione e cultura.

Caimi, tra i fondatori dell’APA a Nova Milanese, ha rappresentato un modello di imprenditore capace di costruire ponti tra artigianato, ricerca, istituzioni e comunità. Il suo percorso dimostra come l’impresa possa essere non solo produzione, ma anche spazio di crescita culturale e sociale.

Attraverso una mostra a lui dedicata e diverse testimonianze, APA Confartigianato Imprese intende valorizzare il suo lato più autentico: quello dell’artigiano che ha saputo portare il territorio brianzolo nel mondo, mantenendo salde le proprie radici.

La serata si articolerà in tre momenti: dalle 18 alle 18.40 è in programma la visita guidata alla mostra, in collaborazione con la Fondazione Rossi, dalle 18.40 alle 19.20 ci saranno gli interventi istituzionali e le testimonianze, con consegna del premio alla famiglia Caimi, dalle 19.20 alle 20 un aperitivo finale.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati. È richiesta la conferma entro il 13 aprile tramite il form dedicato: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlZQXz6sVMQwe9qfHQMZDxwBCxZyPIXcLz8kg-5txMqwUQww/viewform