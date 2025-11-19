Una settimana di iniziative contro la violenza sulle donne

Il Comune di Meda invita tutta la Cittadinanza a partecipare a un’intera settimana di sensibilizzazione contro

la violenza sulle donne.

Si conferma quindi l’impegno costante dell’Amministrazione su questi temi fondamentali, come dimostrato anche dalle numerose iniziative realizzate lo scorso anno.

In programma nelle prossime settimane ci sono davvero molte iniziative.

“Questa settimana di eventi rappresenta un momento importante di riflessione e mobilitazione”, dichiara

l’Assessore alle Politiche Femminili Mara Pellegatta. “La violenza sulle donne si combatte insieme, costruendo

una Comunità consapevole e solidale. Invitiamo tutti i Cittadini a partecipare per dire con forza che Meda è

una Città che non resta in silenzio.”