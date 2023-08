Una storia d'amore lunga 50 anni: Lauro e Fiorella finalmente sposi

Certi amori non finiscono: fanno dei giri immensi e poi ritornano. La celeberrima canzone di Antonello Venditti sembra essere stata scritta su misura per Fiorella Villa e Lauro Villa di Bernareggio che, a dispetto delle quasi 70 primavere alle spalle, lo scorso giovedì sono convolati a nozze. A testimonianza che no, l’amore non conosce età, ma regala gioie e fiori d’arancio a chi ne conosce il significato più profondo.

Una stori d'amore lunga 50 anni: Lauro e Fiorella finalmente sposi

La storia dei due novelli sposi è di quelle che potrebbero essere raccontate in un libro. Entrambi classe 1954, Fiorella e Lauro si conoscono infatti sin dai tempi delle scuole ed è proprio tra i banchi che nacque quell’amicizia che, oltre mezzo secolo dopo, sarebbe diventato molto di più.

"Parliamo di oltre 50 anni fa e a Bernareggio praticamente ci si conosceva tutti - racconta lei - Io e Lauro, avendo la stessa età, ci vedevamo spesso, sapevamo di avere anche qualche passione in comune, ma il nostro rapporto non è mai andato oltre a quello di una semplice amicizia".

I lutti e l'amore

Le vite dei due però sono molto più simili di quello che potessero sembrare inizialmente e, pur scorrendo in maniera parallela, per certi versi si intrecciano saldamente l’una con l’altra. Nel 2018 la mamma di Lauro si spegne e l’anno dopo tocca a quella di Fiorella. I due lutti colpiscono duramente, ma permettono a entrambi di avvicinarsi sempre di più. E da una semplice amicizia sboccia l'amore, fino al grande giorno.

