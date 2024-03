In occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus”, lunedì 18 marzo alle 18.30 al Cimitero di Concorezzo verrà posta una targa per ricordare le vittime della pandemia .

Una targa per ricordare le vittime del Covid a Concorezzo

La targa, donata al Comune da un cittadino concorezzese, reca la seguente dicitura: “A perenne ricordo dei concorezzesi morti durante la pandemia Covid in dolorosa solitudine. Sia questo il segno di vicinanza della nostra comunità a loro e ai loro cari, privati del conforto di un ultimo abbraccio.”

"Un simbolo del dolore che abbiamo attraversato"