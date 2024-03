Una "task force" di cittadini per pulire il paese dalle deiezioni canine. Succede a Bellusco, dove sabato 16 marzo andrà in scena un'iniziativa davvero interessante. "Dacci una Zampa": questo il nome della manifestazione nata dalla collaborazione tra alcuni volontari e Amministrazione comunale.

Obiettivo nuova area cani

Una "task force" per pulire Bellusco dalle cacche dei cani e, contemporaneamente, per stimolare l’Amministrazione a concedere una nuova area cani nella zona Ovest del paese. Bella iniziativa in vista a Bellusco, nata dalla proficua collaborazione tra cittadini e istituzione. "Dacci una zampa": questo il titolo della manifestazione che si terrà il prossimo 16 marzo, una camminata per le vie del paese dedicata alla pulizia dalle deiezioni canine, lasciate spesso da padroni poco civili. A proporla, come detto, i cittadini del gruppo "Cuori a 4 Zampe" e Amministrazione.

"Noi siamo un gruppo di residenti che purtroppo si è trovato senza più area cani, visti i lavori di riqualificazione della nuova biblioteca - spiega Milena Magni, una delle promotrici dell’iniziativa - Abitiamo nell’area Ovest di Bellusco e negli anni siamo riusciti a creare un bel gruppo, coinvolgendo anche persone un po’ in là con gli anni e spesso sole. Per noi quindi era importante avere un punto di ritrovo, non solo per i nostri cani, ma anche per noi stessi".

I colloqui con il sindaco Colombo

Da qui i colloqui con il sindaco di Bellusco Mauro Colombo e la nascita dell'idea di "Dacci una Zampa".