Una vasca contro gli allagamenti da 9 milioni di euro

Agrate Brianza

Via libera del Comune all'intervento faraonico che sarà realizzato da Brianzacque nell'area del centro sportivo.

Una vasca per la raccolta delle acque gigantesca, da far impallidire per capienza e costi quelle realizzate negli ultimi anni ad Agrate.

Questo l’oggetto della delibera con cui la scorsa settimana la Giunta di Agrate ha approvato il progetto definitivo per la nuova vasca che sorgerà all’interno dell’area del campo sportivo "Missaglia" di via Archimede.

Opera e costi a carico di Brianzacque

A realizzarla e a farsi carico della spesa, più di 9 milioni di euro, sarà Brianzacque, la società partecipata dai Comuni del Vimercatese, e non solo, che si occupa della gestione del ciclo delle acque.

L'intervento consentirà, a lavori ultimati, di mettere fine ad una serie di problemi idraulici che riguardano in particolare il centro di Agrate e che hanno provocato negli ultimi anni, con l’aumento dei temporali di forte intensità, problemi di allagamento delle strade, delle piazze e delle proprietà private.

Problemi simili a quelli che hanno riguardato in passato le zona di via Verdi e di via don Cantini, ora messe al sicuro con la realizzazione di vasche interrate.

Due esempi che però "impallidiscono» di fronte ai numeri della nuova vasca che «BrianzAcque» incomincerà a realizzare tra una decina di mesi.

Capienza da 11mila metri cubi

Innanzitutto, come detto il costo complessivo. Un’operazione da più di 9 milioni di euro. E, soprattutto, la capienza: 11mila metri cubi, contro i 500 metri ciascuna delle vasche precedentemente posate.