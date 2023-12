"Una via o un parco di Vimercate intitolati a Berlusconi"

Una via, un parco o un altro luogo simbolo di Vimercate da intitolare a Silvio Berlusconi.

Questo il contenuto della mozione presentata dal gruppo di minoranza di Fratelli d’Italia d Vimercate .

"Riteniamo doveroso e opportuno celebrare in modo significativo la figura del noto politico e imprenditore italiano, quattro volte Presidente del Consiglio - si legge nel documento inviato all’attenzione del sindaco di Vimercate Francesco Cereda - Nella considerazione del fatto che la normativa vigente permette con deroga del Prefetto l’intitolazione di vie, parchi, monumenti a personalità scomparse da meno di 10 anni. Riconosciuto il valore della parabola professionale, umana e politica di Silvio Berlusconi, che ha le sue radici profonde nella cultura del lavoro nonché i legami profondissimi con il tessuto imprenditoriale e civile della nostra nazione, incoraggiandone lo sviluppo economico-sociale contribuendo a raggiungere un livello di eccellenza con risultati per l’Italia nel mondo".

E ancora:

"Silvio Berlusconi ha cambiato il volto della politica italiana diventando una figura chiave della politica Italia ed è rimasto al centro dell’attenzione del paese per molti anni. Gli atti e le opere di bene posti in essere da Berlusconi in campo imprenditoriale culturale e politico a favore del progresso, del benessere, della sicurezza, della democrazia a favore del popolo italiano sono di gran lunga superiori rispetto agli eventuali aspetti critici e controversi della sua storia politica e imprenditoriale".