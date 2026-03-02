Una vita a servizio del tennis, l’addio a Confalonieri colonna del club Nastro Verde

Dal 1987 faceva parte dell'associazione e dal 2011 era segretario

Cordoglio nel mondo del tennis per la scomparsa di Giorgio Confalonieri, classe 1941, che è stata una colonna del circolo del Tennis a Giussano, storico dirigente e segretario del club Nastro Verde.

Un grave perdita per tutto il circolo

Il Tennis club Nastro Verde saluta lo storico dirigente Giorgio Confalonieri che si è spento la scorsa domenica 22 febbraio. Una grave perdita per tutto il circolo, dove Confalonieri classe 1941, è stato segretario dell’associazione sportiva, sorta nel 1975 con sede in via Prealpi.

Illuminato dirigente sportivo di lunga militanza, ha svolto con passione e competenza per anni il ruolo prima di vicesegretario, fino al 2011, e di segretario del Comitato Regionale Lombardo della Federtennis.

Una vita a servizio del tennis

Spinto dalla suo grande amore per lo sport, ha dedicato tutta la sua vita a servizio del tennis.

«Confalonieri, persona estremamente disponibile con tutti, già nel 1987 era entrato a far parte della nostra associazione come consigliere – ha ricordato l’avvocato Ettore Trezzi referente del TC Nastro Verde nonché Presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federtennis dal 1974 al 2004 – Quindi nel 2011 ha assunto la carica di segretario e svolto le sue mansioni sino ad oggi. Giorgio, persona gentile e schietta, come nostro segretario ha eseguito tutte le numerose e complesse pratiche burocratiche nei confronti della FITP, nessuna esclusa, riferendo tutto al Consiglio nelle periodiche riunioni che lo stesso organizzava».

Un passato glorioso

Confalonieri si occupava anche di affiliazioni e trasferimenti dei giocatori: «Tra questi giocatori ricordiamo Scalabrini, Pirro, Nicola Pietrangeli e Rorich – ha evidenziato Trezzi – si è occupato anche di riaffiliazioni al fine di poter schierare nei vari campionati internazionali over anche tennisti di livello internazionale come gli spagnoli Miguel Mir e Jose Moreno e l’ungherese Robert Machan che aveva come compagno di doppio in Coppa Davis Taroczy che contribuì per tre anni alla vittoria negli over ’60»

Il T.C. Nastro Verde si è laureato campione europeo a squadre di tennis over 60 nel 2014 a La Manga, Spagna: «Le migliori squadre di categoria del continente si erano ritrovate, battendo in finale il Leicestershire Lawn Tennis Club di Leicester, società ultra centenaria», ha ricordato Trezzi.