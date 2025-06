Una vita con gli animali: va in pensione il veterinaio di "Dudù", il barboncino di Berlusconi

Concorezzo saluta il suo veterinario per eccellenza. Si è conclusa nei giorni scorsi, dopo ben 40 anni, l’attività ambulatoriale portata avanti dal dottor Paolo Magni, 69 anni, storico veterinario di Concorezzo e Vimercate.

E così l’ambulatorio di via Don Girotti e tutti i concorezzesi sono rimasti orfani di un professionista stimato e benvoluto, che con le sue capacità e le sue conoscenze è arrivato ad essere il veterinario di fiducia di Silvio Berlusconi.

Infatti Magni era il dottore personale di "Dudù", il Barboncino bianco regalato dall'azzurra Michela Vittoria Brambilla nel 2012 e immortalato due anni dopo in una foto (entrata a far parte dell'iconografia berlusconiana) mentre gioca a palla con Vladimir Putin nei corridoi di palazzo Grazioli. Ora il barboncino è con Francesca Pascale che decise di tenere con se Dudù quando finì l'amore con il leader azzurro e lei lasciò Villa Maria a Casatenovo in Brianza per trasferirsi in Toscana.

"Nel febbraio scorso ho festeggiato 40 anni di attività e, in teoria, ho già raggiunto la pensione dallo scorso mese di novembre - ha sottolineato il dottore - Ho iniziato a svolgere questa professione a Vimercate in via Cavour dal 1985 al 1993 e successivamente in via Motta dal 1993 al 2024, mentre a Concorezzo iniziai a casa mia dal 1985 al 2002 e successivamente dal 2002 ad oggi in via don Girotti. Sono stati anni belli, dove questa professione si è sviluppata tantissimo». Nato in via Libertà e cresciuto in città, la «vocazione» nel prendersi cura degli animali nacque in tenerà età nel cuore del dottore. «Ricordo che già da piccolino inseguivo le galline di mio nonno e quando le acciuffavo gli mettevo le fasce sulle gambe per gioco, facendo finta che avessero qualche problema di salute - ha continuato Magni - La cura per gli animali l’ho sempre sentita dentro di me. Gli animali mi sono sempre piaciuti. Questa professione si è trasformata tantissimo in questi anni. Ricordo ancora che quando iniziai a fare il veterinario i primi gatti e cani che curavo erano quelli milanesi che magari venivano ad abitare qui a Concorezzo. Infatti qui in Brianza ai tempi non c’era l’abitudine di portare gli animali dal veterinario. Oggi è diventato un vero businness, anzi forse abbiamo superato anche il limite per certi versi".