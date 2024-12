Una vita dedicata ai più poveri: Usmate Velate piange il suo missionario

Una vita dedicata al Signore e al prossimo, spendendosi in particolar modo per gli ultimi e i più poveri. Lutto a Usmate Velate per padre Fernando Colombo, missionario comboniano scomparso all’età di 90 anni.

Una vita dedicata ai più poveri

Il religioso è spirato nella giornata di giovedì 19 dicembre all’ospedale Borgo Roma di Verona, non lontano dalla casa madre della congregazione in località Castel d’Azzano. Da tempo, a causa delle condizioni di salute, era rientrato in Italia. Ma per oltre mezzo secolo ha portato conforto e sostegno concreto alle realtà più bisognose del mondo. Nato a Usmate nel 1934, era entrato in seminario a Venegono nel 1951: dopo due anni prese i voti temporanei, decidendo di di entrare nell’ordine dei Comboniani di Verona. Poi gli studi a Roma, la professione perpetua (1959) e l’ordinazione sacerdotale (1960).

Usmate Velate piange il suo missionario

Nel 1968, dopo la laurea in Teologia e un lustro trascorso come professore in seminario, ecco il primo vero incarico da missionario in Burundi, dove padre Fernando viene nominato parroco. Poi Uganda, Kenya, Messico, Sudan del Sud: numerose esperienze ricoprendo differenti ruoli anche di vertice, ma sempre nei luoghi più difficili del mondo. In mezzo agli ultimi, portando loro non solo la parola del Signore, ma anche e soprattutto la luce della speranza e la forza dell’amore.

Il rientro in Italia

Nel 2016, dopo quasi cinquant’anni di attività missionaria, il rientro definitivo in Italia, a Milano e a Como, prima di essere richiamato alla sede centrale dell’ordine a Verona viste le condizioni di salute ormai in fase di peggioramento. Fino a giovedì scorso, quando all’età di 90 anni ha fatto ritorno alla casa del Padre.

I funerali

Un esempio di carità cristiana e di straordinaria dedizione verso il prossimo capace di ispirare anche il pronipote Matteo Carzaniga, che ne ha raccolto l’eredità spirituale e oggi è impegnato in Costa d’Avorio dopo aver professato la proprie fede lo scorso mese di ottobre.

I funerali di padre Fernando sono stati celebrati ieri, lunedì 23 dicembre, a Castel d’Azzano nella casa dei Comboniani.