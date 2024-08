Una vita dedicata al karate: lutto per la scomparsa del maestro Baratelli

Si è spento nei giorni scorsi il maestro Ferruccio Baratelli, 69 anni, insegnante della "Iron Do Karate Bushi" di Mezzago che per una vita si è dedicato a diffondere la pratica della arti marziali tra i ragazzi.

Una vita dedicata al karate

Nato a Bottanuco e residente a Suisio, il maestro Baratelli inizia la sua attività sportiva da ragazzino prima con il calcio e poi con il pugilato. Poi l'incontro con il Karate nel 1972, avvenuto in una piccola palestra di Terno d'Isola, nella bergamasca, sotto la guida del maestro Sergio Mor Stabilini. Un amore fugace, lasciato per qualche anno e ripreso subito dopo il conseguimento del diploma, nel 1978. Nel 1981 diventa cintura nera Shotokan, ma nel giro di pochi anni cambia stile e passa al Sankukai, nel quale si mette subito in mostra ai campionati regionali e nazionali. E' nel 1987 che il maestro Baratelli inizia a insegnare il karate, trasformando la propria passione in una vera e propria missione al servizio della comunità.

La carriera e i successi

Nel 1990 entra nella Federazione Fiam e vi rimane fino al 2002 come responsabile, portando diversi atleti a competere ai massimi livelli. Poi l'ingresso nella Fesik, dove intraprende un percorso con grandi motivazioni fino a diventare responsabile per lo stile Sankukai. Ma la sua formazione non si limita all'arte marziale: in questi anni affina anche il Krav Maga e soprattutto si allena con la spada, l'arte della Katori Shinto Ryu, di cui diventa anche insegnante.

Lutto a Mezzago

La notizia della sua scomparsa si è abbattuta sulla comunità Mezzago come un fulmine a ciel sereno. Qui, da trent'anni, era maestro 7 Dan e direttore tecnico per l'associazione "Iron Do Karate Bushi": sotto la sua guida sono passate generazioni di ragazzi, come ha voluto ricordare anche il sindaco Massimiliano Rivabeni, che sui propri canali istituzionali ha voluto esprimere il proprio cordoglio a nome di quella comunità che ha avuto nel maestro Baratelli un importante punto di riferimento:

"Maestro, resterai sempre nel cuore di generazioni di Mezzaghesi che con te hanno percorso la via del Karate. Oss Sensei Baratelli"

L'ultimo saluto

I funerali di Ferruccio Baratelli saranno celebrati questa mattina, lunedì 19 agosto, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Suisio. Al termine della funzione il suo corpo sarà tumulato a Bottanuco, nel suo paese natale. Il maestro lascia la moglie Nella, il figlio Massimiliano e le figlie Zaira e Giada.