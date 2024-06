Una vita dedicata al prossimo: l'ultimo saluto alla dottoressa Giuseppina Baio

Una vita dedicata alla sua comunità. Sia come professionista dedita ai pazienti, che come e soprattutto volontaria al servizio del prossimo.

Lutto a Bernareggio per la scomparsa di Giuseppina Baio, 70 anni, storica dottoressa del paese nonché anima della parrocchia.

L'ultimo saluto alla dottoressa Giuseppina Baio

Nata e cresciuta nella casa di famiglia di via Libertà, la carriera della dottoressa Baio ha avuto inizio nel 1980: una volta conseguita la laurea in Medicina decise di aprire uno studio privato proprio sotto casa specializzandosi poi in Diabetologia. "Un medico vecchio stampo" amava definirsi, a stretto contatto con i pazienti, che ha sempre preferito la vita da ambulatorio piuttosto che quella da ospedale. Era stata lei stessa a raccontarcelo nel corso di un’intervista del 2013, anno in cui raggiunse il meritato traguardo della pensione:

"Ho sempre ambito ad aprire uno studio piuttosto che finire in ospedale. L'ambiente ospedaliero non lascia spazio al rapporto umano con i pazienti. In ambulatorio invece è diverso, si stringono amicizie e affetti che possono durare a lungo. E infatti sono diventata confidente per tante persone ancor prima che loro medico".

Una vita dedicata al prossimo

Insieme ad altri colleghi, tutti liberi professionisti, diede vita al poliambulatorio di via Dante. Fino al pensionamento, appunto, quando poi decise di tornare nel suo primo studio per proseguire l’attività di diabetologa. In quella stessa casa natale in cui è spirata l’altro giorno al termine di una perfida malattia neurodegenerativa che aveva mostrato i primi sintomi già nel 2013 e che l’aveva spinta ad un sofferto prepensionamento dal proprio lavoro di medico di base. La dottoressa Baio ha lasciato l’adorato marito Massimo, i tre figli Tommaso, Luca e Beatrice, e i suoi otto nipotini, nati tra il 2014 ed il 2022, oltre alla sorella Emanuela ed al fratello Antonio.

"In questi 70 anni di vita, ha speso tutta la sua vita per la sua famiglia e, più in generale, per gli altri - raccontano i familiari - Negli ultimi giorni sono passate da casa decine di persone per tributarle un ultimo saluto Quasi tutte hanno raccontato, commosse, qualche aneddoto privato e riportato una fondamentale caratteristica della loro dottoressa, ossia la sua grande umanità e la sua capacità di ascolto".

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 18 GIUGNO 2024