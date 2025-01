Una vita per i numeri: la Brianza piange lo storico revisore dei conti

Una vita trascorsa tra i numeri, dedicandosi con grande amore alla propria famiglia e a mille passioni. Lutto in Brianza per la scomparsa di Roberto Trovato, 63 anni, storico e stimato commercialista che ha lavorato come revisore dei conti per moltissimi Comuni, aziende sanitarie e realtà associative.

La Brianza piange lo storico revisore dei conti

Nato a Carnate, dove risiedeva ancora oggi con la famiglia, aveva iniziato la propria carriera lavorativa in autonomia, associandosi poi con altri colleghi nel corso del tempo. Impossibile, per ogni cittadino di Vimercate che si rispetti, non ricordare il suo studio in centro città (poi spostato nel quartiere Torri Bianche) dove i spesso e volentieri i rapporti professionali lasciavano posto a quelli di una stima tale da sfociare quasi in un’amicizia:

"Tra tutte le doti di Roberto, quella che sicuramente è sempre risaltata in maniera importante è stata l’empatia, la capacità di entrare subito in sintonia con le persone che aveva davanti - ricordano la moglie Paola con i figli Edoardo e Vittorio - Clienti e colleghi che però, quando lasciavano il suo studio, diventavano qualcosa di più. Lo stiamo percependo anche noi in questi giorni di dolore nelle lacrime e nelle reazioni di coloro che si stanno stringendo intorno alla nostra famiglia, attraverso le quali vediamo quei segni profondi lasciati da Roberto nelle loro vite".

Un'esperienza trentennale

All’attività di commercialista, Trovato ha saputo sempre affiancare quella di revisore dei conti al servizio delle Amministrazioni pubbliche. Tra esse i Comuni di Carnate, Usmate Velate, Bernareggio e Ronco Briantino; così come Vimercate, Agrate, Bellusco, Cavenago, Vignate, Cambiago, arrivando persino a Darfo Boario, Lonato e alla Comunità montana dei Laghi Bergamaschi. E poi ancora l’attività svolta come consulente tecnico di Anci (l’associazione nazionale dei Comuni italiani) oppure come membro dei Collegi sindacali di Aler Lodi, del Comitato Tributario Regionale della Lombardia, di Cem Ambiente, della Cassa di previdenza dell’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri e dell’Ospedale San Gerardo di Monza. In ambito sanitario ha ricoperto per moltissimi anni il ruolo di revisore contabile anche per la Federsanità della Lombardia e per la società ASSAB di Agrate.

"Un uomo curioso ed entusiasta della vita"

Un’esperienza trentennale e un curriculum di tutto rispetto che sono comunque impossibili da riassumere in poche righe. Ma oltre al lavoro, per il dottor Trovato, c’è sempre stato molto di più. La famiglia in primis, ma anche il volontariato a bordo delle ambulanze e le mille passioni frutto di una curiosità e di un entusiasmo per la vita che nemmeno la malattia era riuscito a spegnere:

"Amava tanto correre e camminare in mezzo alla natura, ma negli ultimi tempi aveva dovuto rinunciare a causa di un intervento e questo lo aveva addolorato moltissimo - proseguono i suoi cari - Nonostante tutto però non si era mai arreso di fronte a quel male, ma anzi lo ha sempre combattuto con grande determinazione e incrollabile speranza. Roberto era così, un uomo solare e generoso, che ha sempre vissuto il proprio lavoro come una vocazione e uno strumento per mettersi al servizio delle altre persone. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno raggiunto con parole, ricordi e pensieri. Così come vorremmo ringraziare il personale dell’ospedale che lo hanno curato e i volontari di “Vivere Aiutando a Vivere”, che lo hanno accompagnato in questi mesi con grande umanità".

I funerali e il cordoglio di Anci

I funerali saranno celebrati domani mattina, sabato 25 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Carnate. In queste ore è arrivato anche il cordoglio di Anci, che attraverso le parole del presidente Mauro Guerra ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia: