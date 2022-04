Una vita per il calcio, Usmate Velate piange il mitico vicepresidente Ravasi

Pallone in lutto

Giovanni Ravasi si è spento all'età di 82 anni: ex arbitro, è stato un grande pilastro della società biancoviola

Una vita per il calcio, Usmate Velate piange il mitico vicepresidente Giovanni Ravasi, scomparso all'età di 82 anni. Ex arbitro, è stato per moltissimi anni dirigente della "Asd Nuova Usmate".

La triste notizia è stata diffusa proprio oggi, giovedì 7 aprile 2022, dalla società per la quale lo stesso Giovanni Ravasi si è sempre sempre con grande passione per tutta la vita. Un cuore diviso in due, tra il tifo per il Torino e quello per la squadra del suo paese, l'Usmate. Presente sin dai tempi della fondazione da parte della famiglia Magni, era stato subito indicato come dirigente della società. Grande conoscitore dello sport era anche l'incaricato dell'accoglienza dell'arbitro: proprio lui che in gioventù era stato un promettente fischietto sui campi di periferia. Oltre al calcio era stato anche membro del "Gruppo Volontari Trasporto".

"Un pilastro del nostro calcio"

A piangerne la scomparsa la "Nuova Usmate" del presidente Alessandro Posca. A ricordarlo, a nome della società, l'amico Angelo Posca. Era stato proprio quest'ultimo, dopo la rifondazione del club, a scegliere Ravasi come vicepresidente, riconoscendo in lui professionalità, passione ed esperienza.

"Un uomo di grande e raro spessore, un vero pilastro della nostra società e del calcio usmatese - le sue parole - Ha amato profondamente i colori della nostra squadra. Qualche anno fa aveva dovuto fare un passo indietro per via delle proprie condizioni di salute, ma la sua figura è sempre stata importante per tutti noi, sia sul campo che fuori. A Giovanni un sentito ringraziamento per tutto il lavoro svolto: non lo dimenticheremo mai"

