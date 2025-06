Una vita per la "sua" Ronco, addio allo storico vicesindaco

Una vita interamente dedicata al suo paese. Giorno di lutto a Ronco Briantino per la scomparsa di Andreino Leoni, 82 anni, storico vicesindaco, anima del sindacato e fondatore del Gruppo Ciclistico.

Una vita per la "sua" Ronco

Nato a Limbiate, classe 1943, Leoni ha segnato pagine indelebili nella storia politica e sociale della piccola Ronco. Che di fronte alla sua scomparsa si riscopre grande famiglia, simbolicamente abbracciata alla moglie e ai figli. Al lutto partecipano con grande dolore anche gli amministratori locali della lista di "Vivere Ronco", che lui stesso aveva contribuito a fondare trent'anni fa e a cui è sempre rimasto particolarmente legato. Fino all'ultimo giorno, come dimostra la sua costante presenza ai Consigli comunali, anche ora che si era ritirato dalla scena politica e pubblica.

Addio allo storico vicesindaco

Con l'avvio della lista civica era iniziata anche l'avventura politica di Leoni, storico membro del sindacato che fino a quel momento si era dedicato ai diritti dei lavoratori. Vicesindaco durante i mandati del sindaco Francesco Colombo, tra il 2004 e il 2014, aveva poi accettato di rimanere in Giunta, sempre come vicesindaco e come assessore ai Lavori pubblici, anche con il nuovo primo cittadino, Kristiina Loukiainen, che in Leoni ha sempre trovato un valido e prezioso sostegno lungo tutto il percorso amministrativo. Un ruolo che Leoni ha vissuto fino allo scorso anno con entusiasmo e dedizione, sempre al servizio della propria comunità.

Il cordoglio della maggioranza

La scomparsa di Leoni è stata salutata con grande tristezza e commozione da parte della sua stessa maggioranza, che sui propri canali ufficiali ha voluto tributare l'ultimo omaggio al suo storico vicesindaco.

"Con profonda tristezza abbiamo appreso che il nostro amico Leoni Andrea ci ha lasciato. Una vita, la sua, dedicata alla famiglia e alla promozione dei diritti dei lavoratori. Un grande amore per il ciclismo lo ha spinto a fondare il Gruppo ciclistico locale allo scopo di favorire non solo la pratica sportiva ma anche e soprattutto occasioni di socializzazione e amicizia. Dopo aver contribuito alla nascita della lista civica “Vivere Ronco” ha ricoperto, per vent’anni, la carica di vicesindaco, ruolo che ha vissuto con entusiasmo e dedizione. Di lui ricorderemo la schiettezza e la determinazione nel portare avanti con sacrificio gli ideali di pace, di solidarietà e di impegno civile, ma anche lo spirito di sacrificio, il rimboccarsi le maniche per garantire il decoro degli spazi pubblici. Grazie Andreino per il tuo impegno a favore della nostra comunità"

I funerali

I funerali di Andreino Leoni saranno celebrati sabato mattina 28 giugno alle 10 nella chiesa parrocchiale di Ronco Briantino. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di devolvere il corrispettivo delle offerte all'associazione "Vivere aiutando a vivere" che lo ha seguito in quest'ultima fase del suo cammino terreno.