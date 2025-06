Una vita per Villasanta, la città piange lo storico assessore

Una vita dedicata alla "sua" Villasanta , tra conti e bilanci, tra politica e comunità, lasciando un'impronta nella storia della città che definire indelebile suona quasi riduttivo. Vittorio Valtolina, storico assessore al Bilancio, si è spento nella giornata di ieri, lunedì 16 giugno, all'età di 80 anni.

Villasanta piange lo storico assessore

A darne l'annuncio è direttamente l'Amministrazione comunale di Villasanta attraverso i propri canali ufficiali. Valtolina aveva 80 anni, compiuti lo scorso dicembre, e alle spalle una lunga esperienza professionale importante come Funzionario Responsabile del Servizio Tributi e Catasto del Comune di Monza. Un compito che ne aveva affinato le competenze portandolo anche al prestigioso incarico di vicepresidente nazionale dell'Anutel, ovvero l'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali.

Politico di lungo corso

L'esperienza professionale di Valtolina ha avuto un ruolo rilevante anche nella storia politico amministrativa del Comune di Villasanta, per il quale è stato assessore più volte dagli anni '80 a tempi più recenti. Nel tempo è stato membro delle Giunte dei vari sindaci che si sono succeduti, come Erminio Varisco, Mario Erba, Enrico Fontana e Luca Ornago che in Valtolina hanno sempre visto la figura perfetta per seguire l'assessorato al Bilancio. Non solo per le doti professionali, ma anche e soprattutto per i valori umani che lo hanno sempre contraddistinto. L'ultima esperienza politica è del primo mandato Ornago (2014) nel quale il sindaco lo ha voluto assessore per la prima parte della legislatura proprio per la garanzia che la sua competenza offriva. I politici lo raccontano come una figura garbata e dall'approccio mai banale.

Il cordoglio e i funerali

L'Amministrazione comunale porge le condoglianze ai familiari a nome di tutta la comunità ed esprime il suo cordoglio per la scomparsa di una figura legata a doppio filo alla storia di Villasanta. Gli uffici comunali che hanno lavorato con lui lo ricordano così:

“Vittorio è stato un affidabile riferimento per tanti colleghi sia dal punto di vista lavorativo che umano. Si è sempre speso affinché ognuno di noi non si sentisse mai solo ma parte di una grande famiglia”.

I funerali si terranno giovedì 19 giugno alle ore 10 nella chiesa di San Fiorano.