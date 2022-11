Un'agratese sul palco accanto a Checco Zalone

Un successo dietro l’altro per Alice Grasso, agratese di 27 anni cantante e attrice.

Alice nel nuovo spettacolo di Checco Zalone

Dal musical alla tv, ad ancora il teatro, in un continuo crescendo. La professionista, infatti, è attualmente impegnata nella tournée di "Amore + Iva", uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano. Checco Zalone.

Già protagonista con Ale & Franz e nel musical "Priscilla"

Non si tratta del primo ruolo di prestigio peraltro, visto che poco tempo fa Alice è entrata nel cast della trasmissione tv «Fuori tema», su Rai 2, con protagonista il due comico Ale e Franz.

Una vera e propria svolta, per l’agratese, la cui passione per il canto e per la recitazione è stata coltivata sin da piccola.

"Tra gli aspetti che adoro maggiormente del mio lavoro c’è sicuramente il poter dialogare con la mia passione. Il teatro, soprattutto, è qualcosa di “vero”, a “tu per tu” con il pubblico - spiega Alice - Adoro riuscire a trasmettere qualcosa agli spettatori, che tornano a casa portandosi dietro qualcosa dallo spettacolo".

"Checco è una persona splendida"

"Checco è una persona splendida e di una professionalità estrema sia nel tenere il palco sia nel rapporto con pubblico e band - dice Alice - Stiamo costruendo la nostra chimica nelle scene fianco a fianco, in uno scambio di energie continuo".

Uno spettacolo molto divertente in cui "sono molto più attrice. Checco però è stato in grado di valorizzarmi anche come cantante, non solo all’interno della band ma anche nelle scene in cui siamo fianco a fianco".

Settantadue date in tutta Italia

Scene che saranno ripetute in ben 72 date, molte delle quali già «sold out», in giro per tutta l’Italia: dopo il debutto a Firenze, nel periodo natalizio lo spettacolo sarà infatti a Milano, e poi saranno oltre 19 le città raggiunte prima della conclusione prevista per ottobre 2023.

