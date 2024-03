Solo ieri vi abbiamo dato la notizia di Marianna Zicoia, monzese e specializzanda in Pediatria, in partenza per la Tanzania insieme a Medici con l'Africa Cuamm. Ma non è solo lei che in questi giorni sta facendo le valigie. Anche Sofia Pettenuzzo, di Limbiate, 28 anni, specializzanda in malattie infettive alla Statale di Milano, è in partenza con l'Ong.

Un'altra brianzola in partenza per il Sudan insieme a Medici con l'Africa Cuamm

La destinazione di Sofia è il Sud del Sudan, un Paese dove gli effetti dei cambiamenti climatici, i conflitti interni e la povertà rendono estremamente difficile la vita di oltre 12 milioni di abitanti. Per tre mesi Sofia sarà all’Ospedale di Lui, sempre grazie al progetto Jpo (Junior Project Officer) di Cuamm che permette agli specializzandi di oltre 35 università italiane di fare un’esperienza in Africa riconosciuta nel loro percorso formativo di giovani medici.

«Lavorerò nel reparto di medicina interna e mi occuperò sia di pazienti con problematiche infettive, sia di natura internistica. So che non mancherà la fatica in quanto dovrò gestire patologie che non sono diffuse alle nostre latitudini e perché dovrò adeguarmi alla limitata disponibilità di strumenti diagnostici e terapeutici – spiega Sofia -. Sarà un'occasione preziosa per acquisire un approccio più generale alla medicina e al paziente in un contesto sicuramente complesso, ma che mi aspetto autentico».

Medici con l'Africa Cuamm è in Sud Sudan dal 2006, anno in cui avvia il proprio intervento nel paese con la riabilitazione e riapertura dell'ospedale di Yirol, in Lakes State. Ad oggi opera in 11 contee, tra Lakes State e Western Equatoria State, a fianco delle autorità locali nel sostenere tutti i livelli del sistema sanitario, dalla comunità alle strutture di salute primaria, fino agli ospedali e agli annessi istituti formativi per infermieri e ostetriche.

L'ospedale di Lui

L’Ospedale statale di Lui, in cui andrà Sofia è l’unica struttura di riferimento per le contee di Mundri East (dove è situato), Mundri West e Mvolo. Nel corso del 2022, l’Ospedale di Lui ha realizzato 631 parti assistiti (di cui 117 cesarei), 601 prime visite prenatali, 23.748 visite ambulatoriali (di cui 5.143 a minori di 5 anni), 5.229 ricoveri (di cui 1.290 in maternità e 1.578 in pediatria). Durante lo stesso anno si sono diplomati i 21 studenti iscritti al corso triennale di ostetricia presso l’annesso e omonimo Istituto di Scienze Sanitarie.

(nella foto di copertina SudSudan017©NicolaBerti)