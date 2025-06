Un’altra società di calcio lascia il centro sportivo di via Tolstoj a Limbiate. Dopo l’Asd Limbiate, migrata a Senago più di un anno fa, il 31 maggio ha fatto le valigie anche l’Olympique Limbiate, sodalizio nato nel 2023 sotto la guida del presidente Mauro Pezzulla e che aveva trovato casa proprio nell’impianto al Villaggio Giovi dove i giovani calciatori hanno disputato due stagioni. La società era arrivata a contare 110 tesserati che militavano in varie categorie, con un campionato vinto nel circuito di Milano, partecipazione ai regionali e a numerosi tornei.

Per l’Olympique non c’era più le condizioni per continuare l’attività a Limbiate visto che non si è trovato un accordo con il gestore dell’impianto. Secondo la società è mancato anche «un supporto concreto da parte dell’Amministrazione comunale».

«Abbiamo sistemato a nostre spese tutta la segreteria - ha premesso Pezzulla - ma il contratto che ci è stato proposto limitava l’uso dei campi, della segreteria stessa e degli spogliatoi, inoltre ci veniva chiesto il tesseramento di tutti i nostri ragazzi dai classe 2015 sotto il nome di Sport Life, la società che gestisce il centro sportivo».

Quindi la decisione di abbandonare Limbiate: «Abbiamo scelto di non accettare compromessi che avrebbero messo a rischio il lavoro svolto, la crescita dei nostri ragazzi e la fiducia delle loro famiglie» ha specificato la società in una nota ufficiale.

Pezzulla ha espresso gratitudine nei confronti dello staff che lo ha affiancato in questa avventura: «Ringrazio in particolare quattro persone validissime, Rudy, Giose, Cristian e Pier che hanno dato l’anima per questo progetto facendo un lavoro eccezionale».

Con rammarico ha dovuto salutare i giovani calciatori e non solo: «Ci dispiace per le famiglie di Limbiate che ci hanno dimostrato grande attaccamento e senso di appartenenza - ha notato Pezzulla - abbiamo investito tanto di tasca nostra ma non è servito, adesso la delusione è troppa».

L'intervento in Consiglio comunale

Si chiude dunque l’avventura dell’Olympique a Limbiate ma il progetto proseguirà in un’altra realtà sportiva consolidata della zona. E’ notizia degli ultimi giorni la fusione con la Polisportiva di Nova Milanese.

La «fuga» delle società di calcio dal centro sportivo è stata oggetto di un intervento in Consiglio comunale di Daniele Lodola (Limbiate solidale): «Dobbiamo stare più attenti a quello che scriviamo nelle convenzioni, assicuriamoci che il progetto abbia continuità e che le squadre abbiano un periodo di tempo più lungo per creare un nucleo solido».

Il sindaco Antonio Romeo si dice dispiaciuto: «Purtroppo il gestore e la società sportiva non sono riusciti a trovare un accordo - ha premesso - il centro sportivo di via Tolstoj è comunque molto frequentato dai ragazzi e la cosa più importante è che i giovani facciano sport. Comunque i tempi sono cambiati e non esiste più solo il calcio, ci sono tanti altri sport che vengono praticati da anni al centro sportivo senza nessun tipo di problema».