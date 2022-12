Un'altra variazione di bilancio per il Comune di Vimercate a causa del caro bollette

Variazione di bilancio in aumento a causa dei costi derivanti dai rincari sul prezzo dell'energia. Succede a Vimercate dove il consiglio comunale, lo scorso 30 novembre, ha ratificato il provvedimento, che oltretutto non è il primo: ulteriori aumenti sono stati infatti già finanziati a più riprese durante l’esercizio finanziario in corso.

Un'altra variazione di bilancio per il Comune di Vimercate

La variazione di bilancio si è reso necessario a causa di un aumento delle uscite, pari a 291.835 euro, di cui 55.000 fanno capo a utenze di stabili comunali e 223.000 all’illuminazione pubblica. La maggiore uscita, fa sapere l'Amministrazione comunale, è coperta per 178.000 euro dall’applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione che deriva dal Fondo Funzioni Fondamentali dello Stato: si tratta di spese inizialmente stanziate per l’emergenza sanitaria, che il Decreto “Aiuti-ter” consente ora di applicare ai maggiori costi per il caro-bollette.

Oltre un milione di euro di uscite in più rispetto a quanto stanziato a inizio anno

Nella sua relazione all’aula, la Vicesindaca Mariasole Mascia ha poi fatto rilevare che rispetto a quanto stanziato a inizio anno, il 2022 va a chiudersi con una maggiore uscita di 1.019.000 euro, finanziati a più riprese durante l’esercizio finanziario, per un totale di 805.000 euro che provengono per 512.000 euro dall'avanzo di amministrazione e per 293.000 euro da contributi dello Stato.

Per gli immobili comunali, allo stanziamento iniziale di 810.000 euro sono stati aggiunti - con due variazioni di bilancio in corso di esercizio - 430.000 euro, che portano il totale della spesa a 1,24 milioni; per l’illuminazione pubblica, ai 590.000 euro previsti a inizio anno sono stati aggiunti 433.000 euro, per una spesa complessiva di 1.023.000 milioni di euro.

Intanto proseguono gli interventi di efficientamento energetico

“A fronte di queste cifre, che sono diventate senza dubbio fra le più gravose per il nostro bilancio,” ha

aggiunto Mascia – “ stiamo adottando misure di investimento nella direzione del risparmio energetico”.

Il piano di efficientamento dell’illuminazione pubblica in vigore prevede investimenti per 130.000 euro

all’anno. La stima del completo rifacimento degli impianti raggiunge 3,5 milioni di euro di costi a fronte di un risparmio complessivo di 790.000 Kilowatt. A valori correnti la riduzione dei consumi consentirebbe contenere l’effetto degli aumenti di circa 330.000 euro l’anno.

Le azioni

In risposta a un’interrogazione consiliare, lo scorso ottobre, Mascia aveva già delineato le principali azioni dell’Amministrazione volte al contenimento dei costi per l’energia.

Gli edifici comunali sono oggetto di un contratto E.P.C. (Energy Performance Contract) per la gestione degli impianti termici, che prevede la remunerazione del gestore del servizio attraverso i risparmi sui consumi derivati dai lavori di ammodernamento degli impianti termici sostenuti da quest’ultimo.

Le scuole materne Rodari e Collodi sono state trasformate in NZEB (Nearly Zero Energy Building), mentre altri edifici scolastici hanno subito interventi di efficientamento attraverso la sostituzione delle vecchie centrali termiche e degli infissi.

Il centro civico di via Diaz, riqualificato e inaugurato pochi mesi fa, oltre al miglioramento fisico dell’involucro (cappotto e infissi) monta pannelli fotovoltaici e pompe di calore di ultima generazione.

Infine, 100.000 euro sono stati stanziati sull’installazione dei pannelli fotovoltaici sugli edifici scolastici, proposta vincitrice del bilancio partecipato CittadiNoi 2022, attualmente in fase di progettazione su un tavolo tecnico attivato da Palazzo Trotti con il gestore del servizio, per eseguire un primo intervento campione.