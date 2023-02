Un'ambulanza in memoria del "gigante buono"

"Con l’aiuto della popolazione e dei volontari in ricordo di Giancarlo Carrer". E’ la scritta impressa sulla nuova ambulanza dedicata alla memoria del volontario, fondatore e presidente onorario della Croce Bianca di Biassono, mancato nel novembre del 2020 a causa del Covid.

Un'ambulanza intitolata a Giancarlo

Una cerimonia molto sentita, che ha visto la partecipazione di molte autorità civili e militari, dei rappresentanti delle associazioni del territorio e dei familiari di Giancarlo, in particolare la moglie Angela e il figlio Federico. Dopo la Messa tutti si sono riuniti sul piazzale della chiesa per la benedizione e l’inaugurazione del nuovo mezzo, accompagnato dallo squillo delle sirene. Poi, il lungo corteo ha raggiunto l’oratorio San Luigi per il saluto delle autorità.

Il presidente Luca Mariani

"E’ un momento molto atteso perché avremmo dovuto inaugurare l’ambulanza lo scorso anno in occasione del 45esimo di fondazione della nostra sezione - ha esordito il presidente della Croce Bianca Biassono, Luca Mariani - E’ un momento molto atteso perché è in ricordo di Giancarlo, che ha reso possibile tutto questo. Cogliamo l’occasione per ringraziare le tante realtà che ci sono state vicine e ci hanno permesso di acquistare la nuova ambulanza che è un mezzo molto costoso. Tra queste la famiglia Citterio, che ha contributo all’allestimento donando una sedia cardiopatica in ricordo del compianto Fiorenzo Citterio, la famiglia Rovagnati, la società Silap che ci ha donato un sanificatore, la Tecnofirma, società dove Giancarlo ha lavorato, la Yamaha Motor Racing, che ci è stata vicina nei momenti del Covid. Ringraziamo anche le associazioni, con le quali si è creata una bella sinergia, in particolare Fondazione Sissi, Edoniamo speranza e Avis. Un particolare ringraziamento va alla popolazione, che ci ha fatto sentire tutta la sua vicinanza specialmente durante la pandemia, e ai volontari per lo sforzo aggravato dalla mancanza di un punto di riferimento centrale com’era Giancarlo, che ci ha permesso di fare rete".

