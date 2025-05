Un’aula consiliare più moderna e digitale con un nuovo sistema integrato di gestione multimediale anche per la trasmissione streaming in tempo reale per la cittadinanza. Con la ripresa dei lavori del consiglio comunale a Desio, i consiglieri troveranno strumentazioni più adeguate per gestire i lavori durante le sedute. In queste settimane, si è completato il piano di rinnovo del sistema di conferenze sia nella parte hardware che software.

Da ogni postazione sarà possibile tramite tablet effettuare le diverse operazioni in maniera digitale: dal voto elettronico - sia in maniera palese che segreta - dei punti in discussione, alla rilevazione della presenza, alla consultazione dei documenti all'ordine del giorno evitando stampe in un’ottica di risparmio della carta. I consiglieri comunali o i relatori potranno prenotare i loro interventi sia se saranno fisicamente presenti in aula che nella modalità da remoto. Oltre al rinnovo dei microfoni e del banco di regia, si è provveduto al rifacimento dei banchi in legno di ogni singola postazione.

Il rinnovo del software di trasmissione streaming delle sedute consentirà di avere anche immagini più nitide e audio senza disturbi per chi vorrà seguire i lavori del consiglio comunale in tempo reale da casa tramite il portale web dedicato. Nel piano di rinnovo - che per il Comune rappresenta un investimento di oltre 140mila euro - è compreso anche l’aggiornamento dei diffusori acustici e delle videocamere che saranno in risoluzione full HD automatizzate. Garantiranno riprese in primo piano del relatore durante il suo intervento senza più la necessità di ricorrere a regie manuali. Tutti i video - sia in modalità streaming in tempo reale che in differita - saranno fruibili tramite un portale web dedicato con funzioni di ricerca. Le registrazioni saranno ospitate su una piattaforma interamente in cloud utile sia come archivio storico delle assemblee istituzionali che per la trascrizione automatica del parlato per la fase di verbalizzazione.

In questi giorni si è ultimato il collaudo della nuova strumentazione ed è in programma la formazione del personale comunale che gestirà le sedute del consiglio comunale.