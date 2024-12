Un'auto in comodato d'uso all'Associazione Carabinieri

Un’auto in comodato d’uso gratuito concesso dal Comune di Sovico all’Associazione Nazionale Carabinieri di Biassono.

Un'auto all'Associazione Carabinieri

La consegna delle chiavi è avvenuta in Comune alla presenza del sindaco, Barbara Magni, dell’assessore alla Polizia locale, Mattia Barni e del presidente della sezione locale dell’Anc, Luigi Bompadre. «Siamo felici di supportare l’associazione attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito di una Fiat Panda - ha dichiarato l’assessore Barni - Ciò rafforza e sostiene la convenzione rinnovata a settembre di quest’anno con l'associazione. Abbiamo ascoltato e raccolto un bisogno, ovvero, il poter continuare a effettuare l’importante servizio di presidio sul territorio con un nuovo automezzo, garantendo continuità e sostenibilità anche nel lungo periodo. Ringraziamo i volontari per il prezioso servizio che svolgono attraverso l'osservazione, la segnalazione, la collaborazione e il supporto alla cittadinanza in aggiunta ai servizi già svolti dalla nostra Polizia locale. Siamo certi che questo ulteriore sviluppo consentirà una collaborazione sempre più proficua e ringraziamo il presidente e tutta la sezione per lo spirito di collaborazione sempre dimostrato».

Il ringraziamento del presidente dell'Anc

«Siamo grati al Comune di Sovico, sempre molto vicino per qualsiasi cosa - ha sottolineato il presidente della sezione di Biassono dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Luigi Bompadre - Il veicolo che stiamo utilizzando ha raggiunto i 350mila chilometri e va sostituito. Per i nostri servizi abbiamo due mezzi e spesso li utilizziamo entrambi nello stesso momento perché dobbiamo coprire quattro Comuni, che sono quelli di competenza della caserma dei Carabinieri di Biassono (oltre a Sovico anche Biassono, Macherio e Triuggio). Appena abbiamo segnalato il problema, il Comune di Sovico è prontamente intervenuto per aiutarci. Svolgiamo un servizio fisso di presidio del territorio una volta la settimana, dalle 21 a mezzanotte. Poi siamo di supporto anche in occasione delle varie manifestazioni".

Il sindaco: "Siete un occhio vigile"

"Siete un occhio vigile che svolge un prezioso servizio sul territorio - ha sottolineato il sindaco di Sovico, Barbara Magni, durante la consegna delle chiavi - Il mezzo lo avevamo a disposizione e così abbiamo pensato di aiutarvi concedendovelo in comodato d'uso gratuito. Ciò in virtù della convenzione che abbiamo rinnovato ma soprattutto per l'importante servizio che svolgete costantemente garantendo una maggiore sicurezza sul territorio in collaborazione con le forze dell'ordine e con il comando di Polizia locale".