Il Gruppo Naturalistico della Brianza propone per domenica 17 maggio un’escursione nel “Bosco delle Querce” a Seveso, in occasione dei 50 anni dall’incidente dell’ICMESA.

L’uscita

L’incidente sprigionò una nube tossica; l’area maggiormente inquinata, la zona “A”, dopo l’evacuazione della popolazione, venne recintata e l’accesso vietato.

Dieci anni più tardi, venne realizzato un parco, il Bosco delle Querce, appunto, dopo la bonifica che comportò l’asportazione del terreno di superficie inquinato

dalla diossina. Qualche anno più tardi la Comunità europea si dotò di una Direttiva per la gestione dei grandi rischi industriali.

Il ritrovo per domenica è alle 9.45 presso il parcheggio di viale Redipuglia, vicino al cimitero di Seveso: il percorso sarà pianeggiante su strada asfaltata e sterrato. È

richiesto l’uso di scarpe comode o scarponcini leggeri e pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Nel pomeriggio sarà possibile partecipare all’Assemblea del Gruppo, presso CAI Seveso, vicolo Giani Felice 19, a Seveso.

Per informazioni e iscrizioni contattare Lena Cavallo al numero 348.8837134 (dalle 18 alle 20) o scrivere a soci@grupponaturalisticobrianza.it