«Uniti come una cosa sola» premiati gli studenti

Più di 700 disegni in gara al concorso “Un poster per la Pace” organizzato da Lions Club International: domenica mattina la cerimonia per i giovani premiati nella cornice di Villa Tittoni, a Desio.

Le scuole partecipanti

Giunta alla 37esima edizione, l’iniziativa ha coinvolto cinque scuole secondarie di primo grado del territorio: Il collegio Paola Di Rosa di Desio, le scuole secondarie di primo grado Sandro Pertini, Luigi Pirotta e Gianni Rodari di Desio, e infine la secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto di Muggiò.

Il tema di quest’anno

Agli alunni è stato presentato un tema, “Uniti come una cosa sola”, che hanno utilizzato come ispirazione per i propri disegni, sotto la guida degli insegnanti. A tutti i premiati è stata consegnata una medaglia e un attestato di partecipazione; i primi classificati hanno ricevuto in aggiunta una maglietta con il proprio disegno stampato, una novità presente dallo scorso anno e che aveva riscosso successo.

“Voglio ringraziare tutti i ragazzi che con impegno hanno partecipato anche quest’anno al nostro concorso – ha affermato Pippo Galli, parte del Lions Club Desio – Voglio invitare tutti i presenti a osservare i disegni esposti in Villa, perchè abbiamo tanto da imparare da ciò che questi studenti sono riusciti a creare. Loro conservano ancora una capacità che noi ormai abbiamo perso, quella di fermarci e di riflettere sulla contemporaneità”.

La presenza dell’Amministrazione

Durante la cerimonia di premiazione ha preso la parola anche il sindaco Carlo Moscatelli, che si è complimentato con i vincitori e con gli organizzatori dell’iniziativa:

“Riconosco che è necessario moltissimo impegno per realizzare queste attività che coinvolgono i più giovani, perciò voglio ringraziare sia gli alunni che gli insegnanti che si sono dati per essere qui oggi”.

Tutti i premiati

I nomi dei premiati, per la scuola Paola di Rosa sono stati: Emma Volontè, della classe 3°A, posizionata al terzo posto; al secondo posto, Riccardo Buzzi di 3°B, al primo posto Giulia Salinari di 3°A.

I tre premiati della scuola Pertini sono stati: Francesco Cristinziano di 3°A al terzo posto, Gioele Pozzoli di 3°E al secondo mentre a classificarsi per prima è stata Aurora Casaletti di 3°D.

La terza classificata per la scuola Pirotta è stata poi Martina Fossati di 2°B, preceduta da Swaray Nelly di 2°A al secondo posto; al primo posto si è piazzata Aurora Marelli di 2°B.

Tra gli alunni della scuola Rodari si sono piazzati: al terzo posto Jacopo Castelluccia di 2°A, al secondo Alessia Ratti di 2°C, al primo Giada Cambanale di 2°D.

Infine, per la scuola Salvo D’Acquisto, si è classificato al terzo posto Federico Scarpetta di 1°A. Al secondo posto, Ilaria Manferdini di 3°B, mentre è arrivato al primo posto Luca Acomi di 2°A.

Il tema del prossimo anno

A conclusione dell’evento ai presenti è anche stato annunciato il tema per il concorso del prossimo anno: «Armonia nell’umanità». Sarà questa la frase che ispirerà i prossimi disegni.