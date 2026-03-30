Arte

«Uniti come una cosa sola» premiati gli studenti

Domenica mattina in Villa Tittoni le premiazioni del concorso «Un poster per la pace» organizzato da Lions Club.

«Uniti come una cosa sola» premiati gli studenti

Desio · 30/03/2026 alle 07:04

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Più di 700 disegni in gara al concorso “Un poster per la Pace” organizzato da Lions Club International: domenica mattina la cerimonia per i giovani premiati nella cornice di Villa Tittoni, a Desio.

Le scuole partecipanti

Giunta alla 37esima edizione, l’iniziativa ha coinvolto cinque scuole secondarie di primo grado del territorio: Il collegio Paola Di Rosa di Desio, le scuole secondarie di primo grado Sandro Pertini, Luigi Pirotta e Gianni Rodari di Desio, e infine la secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto di Muggiò.

Il tema di quest’anno

Agli alunni è stato presentato un tema, “Uniti come una cosa sola”, che hanno utilizzato come ispirazione per i propri disegni, sotto la guida degli insegnanti. A tutti i premiati è stata consegnata una medaglia e un attestato di partecipazione; i primi classificati hanno ricevuto in aggiunta una maglietta con il proprio disegno stampato, una novità presente dallo scorso anno e che aveva riscosso successo.

“Voglio ringraziare tutti i ragazzi che con impegno hanno partecipato anche quest’anno al nostro concorso – ha affermato Pippo Galli, parte del Lions Club Desio – Voglio invitare tutti i presenti a osservare i disegni esposti in Villa, perchè abbiamo tanto da imparare da ciò che questi studenti sono riusciti a creare. Loro conservano ancora una capacità che noi ormai abbiamo perso, quella di fermarci e di riflettere sulla contemporaneità”.

La presenza dell’Amministrazione

Durante la cerimonia di premiazione ha preso la parola anche il sindaco Carlo Moscatelli, che si è complimentato con i vincitori e con gli organizzatori dell’iniziativa:

“Riconosco che è necessario moltissimo impegno per realizzare queste attività che coinvolgono i più giovani, perciò voglio ringraziare sia gli alunni che gli insegnanti che si sono dati per essere qui oggi”.

Tutti i premiati

I nomi dei premiati, per la scuola Paola di Rosa sono stati:  Emma Volontè, della classe 3°A, posizionata al terzo posto; al secondo posto, Riccardo Buzzi di 3°B, al primo posto Giulia Salinari di 3°A.

I tre premiati della scuola Pertini sono stati: Francesco Cristinziano di 3°A al terzo posto, Gioele Pozzoli di 3°E al secondo mentre a classificarsi per prima è stata Aurora Casaletti di 3°D.

La terza classificata per la scuola Pirotta è stata poi Martina Fossati di 2°B, preceduta da Swaray Nelly di 2°A al secondo posto; al primo posto si è piazzata Aurora Marelli di 2°B.

Tra gli alunni della scuola Rodari si sono piazzati: al terzo posto Jacopo Castelluccia di 2°A, al secondo Alessia Ratti di 2°C, al primo Giada Cambanale di 2°D.

Infine, per la scuola Salvo D’Acquisto, si è classificato al terzo posto Federico Scarpetta di 1°A. Al secondo posto, Ilaria Manferdini di 3°B, mentre è arrivato al primo posto Luca Acomi di 2°A.

Il tema del prossimo anno

A conclusione dell’evento ai presenti è anche stato annunciato il tema per il concorso del prossimo anno: «Armonia nell’umanità». Sarà questa la frase che ispirerà i prossimi disegni.

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