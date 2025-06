Mentre sono aperte le iscrizioni ai corsi dell’Università del Tempo Libero (UTL) per l’annualità didattica 2025- 2026, con 736 posti disponibili, l’Amministrazione comunale di Vimercate traccia il bilancio di questa iniziativa, molto apprezzata dai vimercatesi e non, che vede ogni anno la partecipazione di numerosi cittadini, testimoniando il successo e il gradimento dell’offerta formativa.

Università del Tempo Libero, aperte le iscrizioni

I numeri del successo passano innanzitutto da una sede, quella dell’auditorium del centro omnicomprensivo di via Adda, che offre ampi spazi e un comodo e ampio parcheggio. I corsi si svolgono nelle giornate di lunedì e giovedì pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00 suddivisi in due turni di lezione: dalle 15:00 alle 16:50 e

dalle 17:00 alle 18:50. La quota di partecipazione è di 80 euro. Il programma prevede 52 giorni di lezione, per un totale di 208 ore, con 16 materie affidate a 16 docenti qualificati.

Ogni anno vengono offerti diversi argomenti e spaziano tra arte, fotografia, geopolitica, intelligenza artificiale, itinerari artistici, letteratura, cinema, mitologia, musica, sostenibilità alimentare, storia antica e contemporanea, storia della scienza. Dalla passata edizione è stata introdotta anche una lezione di presentazione delle mostre organizzate dall’Amministrazione Comunale al MUST, propedeutica alle visite che molti iscritti effettuano.

L’ultima annualità ha riscosso un grande successo, con 677 iscritti, di cui 63% residenti a Vimercate e 37% provenienti da fuori Vimercate. La partecipazione femminile è stata predominante (75%), con un’età media di 71 anni, il più giovane partecipante ha 37 anni e il più anziano 92.

Gradimento

Agli iscritti è stato distribuito un questionario di gradimento sia nella sessione ottobre-dicembre 2024 sia in quella gennaio-maggio 2025

Qui di seguito i principali dati:

Ottobre-dicembre 2024

- Questionari consegnati: 400

- Questionari ritirati: 266 (66,5%)

- Le attività più gradite sono risultate Arte (con la docente Simona Bartolena) con una media di 2,80 e una soddisfazione complessiva del 94,36%, e Storia della scienza con una media di 2,49 e soddisfazione dell’87,59%.

Gennaio-maggio 2025:

- Questionari consegnati: 300

- Questionari ritirati: 241 (80,33%)

Le attività più apprezzate

Le attività più apprezzate sono state Arte (con la docente Elisabetta Parente) con una media di 2,75 e soddisfazione del 91,29%, e Storia antica con una media di 2,30 e soddisfazione dell’84,23%.In generale, le attività hanno ricevuto valutazioni positive, con molte che superano la soglia del 70-80% di soddisfazione.

Un ringraziamento speciale va al personale della Biblioteca Civica e ai volontari civici, otto persone che si dedicano con entusiasmo alla gestione dell’UTL, garantendo accoglienza, segreteria e rapporti con l’Amministrazione.