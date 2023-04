Università del Tempo Libero: avviso pubblico per la formazione dell'albo da destinare a incarichi per attività didattiche

In vista del nuovo anno accademico (2023/2024) dell'Università del Tempo Libero, il Comune di Vimercate ha indetto una procedura comparativa per titoli finalizzata alla formazione di una lista di accreditamento per l’eventuale conferimento di incarichi di docenza.

Università del Tempo Libero: avviso pubblico per la formazione di un albo da destinare a incarichi per attività didattiche

Tantissimi gli ambiti per i quali sono aperti i termini per la presentazione delle domande che serviranno poi alla formazione delle liste di accreditamento: si va dall'agronomia, all'alimentazione e salute, all'antropologia, arteterapia, astronomia,

botanica e giardinaggio.

Ma tra gli ambiti rientrano anche cineforum, criminologia, ecologia, educazione all’immagine, enologia, epica e mitologia educazione civica, filosofia, filosofia orientale, finanza, fisica e fotografia.

Si accettano candidature anche per geografia, geopolitica, greco, informatica, itinerari artistici, latino, letteratura comparata, letteratura inglese, letteratura italiana, lingue straniere, medicina e salute, musica, neuroscienze, nuove tecnologie energetiche, pittura, psicologia, restauro, scienze, scienze ambientali, sociologia, storia, storia contemporanea, storia dei musei italiani e stranieri, storia del cinema, storia del teatro, storia dell’arte, storia delle religioni, storia del territorio, storia moderna, teatro, transizione ambientale - risparmio- energetico - stili di vita.

Domande

Per ciascuna lista - fa sapere il Comune - va prodotta una singola domanda documentata che dovrà essere redatta secondo i moduli disponibili sul sito comunale e da consegnare a Spazio Città oppure via mail all'indirizzo pec vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione, il curriculum vitae, la fotocopia del documento di identità in corso di validità, e gli allegati che potete trovare sul sito del Comune a questo link

Le domande di iscrizione dovranno arrivare entro il giorno 30 aprile 2023.

Per tutte le informazioni è possibile telefonare in biblioteca al numero 039 6659281/282 oppure via email:

biblioteca.vimercate@cubinrete.it

(nella foto di copertina l'inaugurazione dell'Università del tempo libero a ottobre 2022)