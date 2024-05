Uno spartito lungo 150 anni: grande festa per l'anniversario del Corpo Musicale

Grande festa a Bernareggio per i 150 anni del Corpo Musicale Pierluigi Da Palestrina. Le celebrazioni per lo storico anniversario sono andate in scena ieri, domenica 12 maggio.

Festa in grande

Grandissima festa per il 150esimo del Corpo Musicale Pierluigi da Palestrina. Domenica pomeriggio Bernareggio è stata investita da un enorme senso di partecipazione da parte della cittadinanza, che ha avuto l’onore di assistere a un emozionante concerto all’aperto. In occasione della straordinaria ricorrenza sono stati invitati altri complessi: i “Rovellasca Drummers" con le majorette di Rovello Porro, il Corpo Musicale Sant’Eusebio di Agrate Brianza e la “Fanfara Aminto Caretto” di Melzo. Le quattro bande sono partite da punti differenti del paese per poi ritrovarsi per il raduno e il gran finale nel campo di via Europa.

“Questo per noi è un giorno importante - ha dichiarato il presidente del Corpo Musicale di Bernareggio, Lorenzo Sirtori - Ci tengo vivamente a ringraziare ognuno di voi componenti, che ogni giorno con entusiasmo e passione, prendete i vostri strumenti e date il meglio di voi. La comunità e il territorio hanno bisogno di questo, perché questa non è solo una banda o un complesso che suona, ma una grande famiglia, legata da legami affettivi, è pronta a valorizzare ogni singolo giorno la storia che ci portiamo alle spalle. È passato un secolo e mezzo da quando questo Corpo Musicale ha preso vita. La storia non va ricordata solo per ripetere il passato, ma va ricordata anche per poter guardare al futuro. Ringrazio tutte le istituzioni e tutti coloro che ci permettono ogni giorno di proseguire questo lungo cammino. In particolare, ci tengo a ringraziare il nostro maestro Daria Scipioni”.

A seguito del discorso, ogni corpo bandistico ha intrattenuto il pubblico con una propria esibizioni e un brano scelto. Il Corpo Musicale di Bernareggio è stato anche accompagnato dall’esibizione delle Majorette.

Una storia di un secolo e mezzo

Ma ora ripercorriamo un po’ la storia, perché è passato oltre un secolo da quel fatidico giorno del 1874, quando la passione musicale di un giovane tenente delle truppe di Radetzky, Sebastiano Scheiber, decise di formare una piccola orchestrina; pian piano riuscì a coinvolgere un gruppo sempre più numeroso di amici e parenti che, attratti da quel linguaggio universale che è la musica, arrivò a fondare un complesso vero e proprio di cui fecero parte anche i suoi due figli maggiori. Attualmente la banda è composta da circa 30 elementi; l’età varia dai 10 agli 80 anni e dal 2020 è guidata dal maestro Daria Scipioni che, grazie alla sua direzione, si presenta rinnovata nell’organizzazione artistica, nelle ambizioni musicali, nel rinnovamento del repertorio e nell’ampliamento dell’organico strumentale attraverso i giovani allievi della scuola di musica.

Una vera eccellenza del territorio che permette a quella sinfonia, aperta nel 1874, di continuare a risuonare senza fine. Anche a distanza di 150 anni.