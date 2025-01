A Cesano Maderno un nuovo spazio di aggregazione nell'area di via Milano - vicolo Lucchini. Il progetto esecutivo di riqualificazione dell’area da anni in stato di degrado è stato recentemente approvato dalla Giunta del sindaco Gianpiero Bocca.

Uno spazio di aggregazione nell'area del chiosco abbandonato

A bilancio 100mila euro. L’intervento ha l’obiettivo di trasformare lo spazio in un punto di ritrovo accogliente e funzionale per la cittadinanza, dotato di attrezzature moderne e verde. La riqualificazione dell'area prevede la rimozione dell'attuale chiosco e del deposito ad esso collegato, e la ristrutturazione del muro in pietra che da sempre fa da "scenografia" a questa zona.

"Uno spazio di incontro e svago per tutta la comunità"

La nuova piazza sarà caratterizzata da un design armonioso, con l’obiettivo di offrire uno spazio di incontro e svago per tutta la comunità, bambini e anziani inclusi. Secondo l’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso, "l’idea è quella di creare uno spazio tranquillo e di socializzazione, un luogo dove tutti possano ritrovarsi, godere della bellezza dell’ambiente e intrattenersi in attività all’aria aperta, come giochi e momenti di studio".

Il verde sarà protagonista dell'area

Il progetto si integrerà con il contesto, rispettando l’armonia della zona e utilizzando materiali coerenti con quelli presenti. E’ prevista l’installazione di panchine e tavolini, che daranno la possibilità a chiunque di fermarsi e godere della tranquillità della zona.

La nuova pavimentazione darà un aspetto più moderno e ordinato all'area, mentre il verde sarà protagonista con due nuove piantumazioni e un prato fiorito con essenze diverse. Un’attenzione particolare è stata riservata al muro in pietra che sarà mantenuto come elemento scenico principale, valorizzato da una pianta rampicante che ne esalterà la bellezza.