“Lo zoo di vetro”

Appuntamento sabato 9 aprile alle ore 20.45 al TeatrOreno.

La Compagnia Filodrammatica Orenese propone una replica speciale dello spettacolo "Lo zoo di vetro",andato in scena con successo in inverno, quale contributo di solidarietà al popolo ucraino.



Uno spettacolo a teatro per aiutare il popolo ucraino

Lo spettacolo di svolgerà sabato 9 aprile alle ore 20.45 al TeatrOreno (via Madonna 14).

Il ricavato sarà devoluto interamente a Caritas Vimercate e Burago.

Il biglietto ha un costo di 10 euro (ridotto 5 euro per ragazzi fino a 12 anni) e l’accesso in sala consentito solo con Green pass rafforzato.

Per prenotazioni info@filodrammaticaoreno.org, www.filodrammaticaoreno.org



Lo spettacolo

“Lo zoo di vetro" è un dramma teatrale di Tennessee Williams (l’autore di Un tram che si chiama desiderio), rappresentato per la prima volta a Chicago nel 1944, e tratto da un suo racconto pubblicato dieci anni prima dal titolo Ritratto di una ragazza di vetro. Ambientata nella prima metà del ‘900, è la vicenda di una famiglia americana in cui la madre Amanda, abbandonata dal marito, si preoccupa di dare una sistemazione adeguata alle sue figlie; vicenda che rivela nei suoi personaggi le virtù e le falsità, le fragilità e le infelicità umane.

Lo spettacolo della Compagnia Filodrammatica Orenese vede sul palco Patrizia Tornari, Fabio D’Angelo, Elena Pozzoli e Claudio Germani. Regia di Massimo Perrone. Scene di Angelo Sala, costumi di Marita Conzato, audio e luci di Flavio Villa e Carlo Mauri. Organizzazione di Rosanna Tommasone.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Vimercate.