Uno spettacolo scritto da e per chi vive l’esperienza dell’hospice accanto a un familiare

Uno spettacolo scritto da chi ha vissuto l’esperienza dell’Hospice accanto a un familiare. Uno spettacolo carico di emozioni e di sincerità.

Venerdì “Il Waltzer degli addii” a Carate

Questo è “Il Walzer degli addii” in programma venerdì 7 nvemmbre alla 21.15 presso la Sala IX Novembre del Comune di Carate Brianza. Uno spettacolo promosso dall”Unità Operativa di Cure Palliative del Presidio di Carate Brianza e a cura di Teatrando – Centro di Produzione e Formazione teatrale. Come detto si tratta di una rappresentazione che racconta con sincerità la malattia e la perdita di una persona cara. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sul valore delle cure palliative e nello specifico dell’hospice, spesso ancora poco conosciuto e frainteso.

Regia: Silvano Ilardo. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti