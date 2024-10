La sesta edizione del Brianza Pride a Seregno - per la prima volta fuori Monza - ha visto la partecipazione di almeno 1.500 persone. Una manifestazione festosa e colorata che di certo non è passata inosservata, tanto per il numero di partecipanti quanto per le reazioni - evidentemente discordanti - che ha suscitato. Senza dimenticare il rosario «riparatore» recitato la sera successiva da almeno settanta persone, davanti al Santuario di Santa Valeria.

Un’ostetrica replica al sacerdote: «Non esistono altri generi oltre a quello maschile e femminile»

Nei giorni scorsi in redazione è pervenuta la lettera della caratese Rosaria Redaelli, ostetrica ed educatrice affettivo sessuale, che senza entrare nel merito del Brianza Pride ha voluto commentare le dichiarazioni rilasciate al Giornale di Seregno da don Armando Cattaneo («Come possiamo pensare che il Padreterno ci abbia fatto solo maschi e femmine?»), presente al corteo e nel successivo momento conclusivo nell’area della Porada.