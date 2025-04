Urtata da un'auto mentre attraversa la strada, cade e batte la testa: paura in centro città

Attimi di paura, questa mattina, in centro Villasanta: una donna di 54 anni è stata soccorsa in codice rosso dopo essere stata urtata da un'auto mentre attraversava la strada in via Verdi.

Urtata da un'auto mentre attraversa la strada

L'allarme è scattato intorno alle 8.30. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che la donna stesse attraversando la strada quando un'auto, che stava svoltando da via Verdi su via Mazzini, l'ha urtata facendola cadere. Nella caduta, la 54enne ha battuto violentemente la testa contro una delle fioriere in cemento.

Soccorsi in codice rosso

La donna ha perso molto sangue a causa della ferita alla testa. Immediata la chiamata al 118 da parte dei passanti, con i paramedici che si sono precitati sul posto in codice rosso. Oltre alla ferita la 54enne ha riportato anche la frattura di un braccio: dopo essere stata stabilizzata in loco, è stata poi trasportata verso l'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo e fortunatamente in condizioni meno gravi del previsto. A coordinare le operazioni anche gli agenti della Polizia locale cittadina.