Us Kennedy Limbiate festeggia 50 anni di sport. La società guidata dallo storico presidente Giuseppe Scarpellini annovera 16 squadre tra basket e pallavolo

Mezzo secolo di Us Kennedy

Mezzo secolo di storia, trasmettendo ai giovani i valori dello sport e il piacere di crescere insieme condividendo una passione. Il 20 ottobre l’Unione Sportiva Kennedy Limbiate festeggerà cinquant’anni ma le iniziative per celebrare questo importante anniversario sono già iniziate.

I festeggiamenti

A giugno la società ha organizzato in piazza Aldo Moro un grande festival di sport e non solo, in collaborazione con il Comune. Purtroppo, però, il maltempo ha influito sulla partecipazione che, data la collocazione e la serie di iniziative in programma, con anche musica e graffiti, poteva essere più numerosa. Ma la Us Kennedy non si arrende e ci riproverà a settembre.

«Se riusciremo a trovare degli sponsor riproporremo la manifestazione sempre in piazza in occasione del nostro open day», ha auspicato Giuseppe Scarpellini, storico presidente.

In programma dopo l’estate c’è anche un convegno sullo sport.

Sodalizio nato nel 1974

Il sodalizio si è costituito il 20 ottobre 1974 all’oratorio San Giorgio, riprendendo il nome dell’allora cineteatro Kennedy. Il calcio, primo sport a partire sotto l’insegna dell’associazione, non c’è più da anni, sono rimasti pallavolo e basket che contano complessivamente sedici squadre con quasi 270 ragazzi e ragazze. Lo spirito è rimasto quello degli esordi.

«Da quando è nata la società ci interessa solo che i ragazzi si divertano, con noi giocano tutti - ha ricordato il presidente - Chiaramente ci fa piacere vincere ma non è il nostro primo obiettivo».

Due squadre alle finali nazionali

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

E, comunque, i risultati non sono mancati, anzi, la stagione appena conclusa è stata ricca di soddisfazioni, con ben due squadre del basket approdate alle finali nazionali Uisp che si sono svolte a Rimini: l’Under 16 si è piazzata all’ottavo posto, mentre l’Under 15 ha portato a casa il titolo di vicecampione.

Il riconoscimento a Scarpellini

In occasione della manifestazione di giugno, l’assessore allo Sport Daniela Lo Castro e Claudio Rebosio, vicepresidente della Provincia di Monza Brianza e consigliere comunale, hanno consegnato a Giuseppe Scarpellini una targa quale riconoscimento dell'impegno costante nell'offrire ai giovani accesso alle attività sportive.

Fondatore e presidente dagli esordi

Scarpellini è il pilastro di questa società sportiva a cui ha dedicato gran parte della sua vita: è stato uno dei fondatori e ne è presidente da sempre. E a 78 anni ha ancora molto da dare: nei giorni scorsi, insieme ad altri collaboratori, ha accompagnato decine di giovani atleti del basket e del volley a un campus estivo in Romagna.