Grande gesto

Il ragazzino, residente a Correzzana, si è rimboccato le maniche in difesa dell'ambiente e la sua azione non è passata inosservata

Ha deciso di usare il proprio tempo libero per mettersi al servizio della comunità e del suo paese ripulendolo dai rifiuti e dall'inciviltà. Il gesto non è passato inosservato agli occhi del sindaco di Correzzana, che ha deciso di "premiare" l'impegno del giovane Marco.

Usa il suo tempo libero per ripulire il paese, il giovane Marco "premiato" dal sindaco

Lo scorso sabato mattina, nel consueto giro di pattuglia, nei pressi della casetta dell'acqua gli agenti della Polizia Locale hanno incontrato Marco, 11 anni (tra pochi giorni 12), intento a prendersi cura di quel pezzo di pianeta più vicino alla sua casa: Correzzana. Armato di sacchetto della spazzatura e guanti, stava facendo "plogging" nelle aree verdi lungo via Principale, raccogliendo i piccoli rifiuti abbandonati a terra da parte di tutte quelle persone più distratte (o meno educate).

Un gesto di grande cuore

Marco, spontaneamente, ha deciso di ritagliarsi nel suo sabato mattina il tempo che quelle persone non hanno trovato per raccogliere i rifiuti. E l’ha fatto col sorriso e tanta grinta, perché per salvare il pianeta bisogna cominciare dal proprio paese. Un gesto che non è certo passato inosservato, tanto che il sindaco Marco Beretta ha voluto incontrarlo di persona in Municipio per ringraziarlo e congratularsi con lui per lo spiccato senso civico dimostrato.

