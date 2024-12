Usmate, il Comune sostiene il Gruppo Volontari Trasporti con il 5xmille

Il Comune di Usmate Velate sostiene il Gruppo Volontari Trasporti con il 5xmille del 2023. L’Amministrazione Mandelli ha infatti deliberato di destinare circa 8.800 euro all’associazione locale guidata da Elio Sala, impegnata nel

trasporto protetto in convenzione con il Comune.

Oltre 5 mila servizi nel 2024

Gli utenti che utilizzano il servizio sono circa un centinaio e il gruppo di volontari effettua mediamente 5mila trasferimenti l’anno. Nel dettaglio fino al 31 ottobre 2024 sono stati effettuati: 1.824 trasporti per anziani, 1.790 per disabili, 738 per minori e famiglie e 84 per adulti in difficoltà per un totale di 5.096 viaggi. Un numero superiore rispetto al 2023 quando su tutto l’anno erano stati effettuati 5.079 accompagnamenti di persone fragili. Il contributo comunale aiuterà l’associazione ad acquistare prossimamente un nuovo mezzo per il trasporto protetto.

"Un fiore all'occhiello per il nostro Comune"

«Il Gruppo Volontari Trasporti è un fiore all’occhiello per il sociale per il costante impegno a sostegno dei più fragili - hanno detto il sindaco Lisa Mandelli e l’assessore ai Servizi sociali Greta Redaelli - Abbiamo quindi deciso di destinare il contributo del 5xmille in azioni concrete per poter garantire un servizio trasporti sempre più efficiente. Vogliamo quindi ringraziare i nostri concittadini che hanno scelto di donare il 5xmille al Comune di Usmate Velate e tutti i volontari che quotidianamente percorrono chilometri per supportare chi ha necessità di un trasporto protetto».