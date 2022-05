Usmate Velate aderisce al WE Plogging: appuntamento domenica per pulire strade e parchi cittadini

L'iniziativa

Per domenica 8 maggio ritrovo in Villa Scaccabarozzi alle 9.30.

Il Comune di Usmate Velate aderisce all’iniziativa WE Plogging promossa da CEM Ambiente, un evento diffuso per la pulizia di parchi e strade, con la raccolta di piccoli rifiuti mentre si cammina.

Usmate Velate aderisce al WE Plogging

L’appuntamento è per domenica 8 maggio alle 9.30 con ritrovo presso la piazza di Villa Scaccabarozzi: da qui, in gruppo, si procederà ad una pulizia delle aree circostanti in collaborazione con l’associazione Plastic Free, impegnata sul territorio ad informare e sensibilizzare più persone possibili per un mondo plasticfree. Ciascuno col proprio passo (e col proprio kit!) potrà così contribuire a rendere ancora più bello il paese in cui abita.

Per prepararsi all’evento di domenica 8 maggio, i cittadini potranno ritirare il kit apposito (contenente 1 sacco da 100 litri, 5 sacchi da 30 litri con manichette, un paio di guanti protettivi, una pettorina catarifrangente, 1 cartolina con le regole della raccolta WE Plogging) e potranno decidere di partecipare in gruppo o per proprio conto.

Come prepararsi all'evento

Il kit potrà essere ritirato sabato 7 luglio dalle 9 alle 12 presso L’orto dei bambini, oppure direttamente domenica mattina alle 9:30 davanti a Villa Scaccabarozzi. I sacchi verdi con il materiale raccolto dovranno poi essere collocati in alcuni punti di raccolta che verranno comunicati nel corso dell’evento e saranno ritirati lunedì 9 maggio da CEM Ambiente.

A conclusione dell’evento, CEM Ambiente premierà i cittadini ed i Comuni per i miglior reportage fotografici e video della giornata; uno speciale riconoscimento andrà al Comune che avrà raccolto il maggior quantitativo di rifiuti.

"Iniziativa che unisce impegno per la collettività e attività fisica"

“Una giornata importante durante la quale potremo condividere un’azione che migliora la vivibilità del nostro territorio – afferma Valeriano Riva, assessore con delega all’Ecologia – Come Amministrazione Comunale abbiamo sostenuto sin da subito le iniziative di plogging e da un mese tutti i cittadini possono ritirare gratuitamente il loro kit presso il nostro Ente. Domenica rafforziamo ulteriormente il coinvolgimento della cittadinanza sostenendo una iniziativa che unisce impegno per la collettività e attività fisica. Usmate Velate è il Comune più riciclone della Provincia di Monza e Brianza con oltre il 90% di differenziato, ma il dato non ci basta: vogliamo continuare a promuovere azioni di sensibilizzazione che trasmettano anche alle nuove generazioni il rispetto dell’ambiente e del mondo che ci circonda”.