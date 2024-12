Usmate Velate celebra la piccola grande Mimì: "Esempio per i giovani"

Clima di festa e trionfo nella piccola Usmate Velate, il paese di residenza di Mimì Aminata Caruso, la 17enne che nella serata di ieri, giovedì 5 dicembre, ha trionfato a "X-Factor". Anche il sindaco Lisa Mandelli ha celebrato la ragazza identificandola come un "esempio per tutti i giovani".

Con un video comunicato il sindaco si è unito al coro della cittadinanza per celebrare lo straordinario successo di Mimì, arrivato nella finalissima di Napoli dopo un percorso che ha tenuto tutti gli usmatesi incollati al televisore negli ultimi due mesi per seguirne le gesta musicali:

"Cara Mimì, a nome di tutta la comunità voglio farti le più sincere congratulazioni per il tuo straordinario successo. Il tuo talento e la tua perseveranza nel raggiungere questo importante risultato ci riempiono di orgoglio e rappresentano davvero un esempio per tutti i nostri giovani"

Poi, dopo i complimenti, l'invito del sindaco a farle visita per poter ricevere il giusto omaggio anche di persona:

"Sarebbe un vero piacere per me e per tutta l'Amministrazione poterti incontrare in Municipio: a presto e ancora complimenti"