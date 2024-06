Usmate Velate celebra le proprie eccellenze con le benemerenze civiche

Villa Scaccabarozzi veste il Tricolore per celebrare le eccellenze di Usmate Velate. Festa del 2 giugno dalle tinte molto particolari quella andata in scena domenica pomeriggio nella storia magione di Velate, cornice ideale (al di là del maltempo) per la tradizionale cerimonia di consegna delle benemerenze cittadine.

Usmate Velate celebra le proprie eccellenze

Pomeriggio solenne che è cominciato con l’inno d’Italia, intonato dal Corpo Musicale e il saluto ai neo 18enni, chiamati al «battesimo civile» con il ritiro della Costituzione italiana dalle mani del sindaco Lisa Mandelli. Poi il momento clou della giornata con la consegna delle massime onorificenze, assegnate dalla commissione (composta da Alessandro Colombo e dalla professoressa Maria Luisa Giovenzana) a chi svolge in modo generoso e disinteressato il proprio impegno per l’intera comunità.

Due targhe di ringraziamento

Prima due targhe di ringraziamento. A Cristina Mastrocola (assente domenica per un imprevisto personale), storica segretaria comunale andata in pensione nel 2020 dopo oltre 35 anni di onorato servizio in Municipio, per "aver contribuito fattivamente, nell’ambito del suo lavoro, alla realizzazione del progetto Casa Famiglia, alla costruzione del Centro civico di Cascina Corrada e all’assegnazione della sede del Gruppo Alpini di Usmate Velate".

Insieme a lei è stato premiato anche Fabio Beretta, titolare della "Libreria dell’angolo" tra via Cavour e via Trieste, come gesto di riconoscenza per "affiancare alla sua attività professionale dedicandosi con impegno ad atti quotidiani di solidarietà, ad assistere le persone straniere che necessitano di aiuto per la compilazione di atti e a facilitare i rapporti con i familiari lontani".

Due Spille d'oro

Altrettante, infine, le "Spille d’oro" attribuite a due donne che alle comunità di Usmate e Velate hanno sempre dato tanto. In silenzio e dietro le quinte, spendendosi in maniera generosa e disinteressata, al servizio della cultura, della solidarietà e della vita sociale.

Sabrina Toffano, da oltre vent’anni presidente della Consulta Cultura, nonché rappresentante della parrocchia e della Caritas è stata omaggiata con la seguente motivazione: "Per lo straordinario impegno civico continuativo, al servizio della comunità sia in qualità di presidente della Consulta Cultura, sia in qualità di rappresentante della parrocchia di Usmate e della Caritas, e per la comprovata capacità organizzativa messa in campo per la realizzazione di numerose iniziative culturali di successo sul territorio".

E poi Laura Magni, responsabile dell’Accademia Movimento Terza Età, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento "per l’importante lavoro di gestione e direzione dell’Accademia M3E attiva sul territorio comunale per l’animazione culturale, spirituale e fisio-psichica della Terza Età".