Usmate Velate festeggia una nuova centenaria

Un traguardo per pochi: Usmate Velate ha festeggiato sabato 13 i 100 anni di Antonia Cantù

La neo centenaria

Antonia Cantù è nata a Velate nel 1925. E così ieri, sabato 13 settembre, in occasione dei suoi 100 anni tutta la comunità si è stretta attorno alla donna. In primis i figli Angelo, Mariella e Simonetta e i nipoti.

Ma cnche l’Amministrazione comunale ha voluto celebrare questo importante traguardo, con la visita del Sindaco Lisa Mandelli che ha portato gli auguri di tutta la comunità alla signora Antonia insieme a un omaggio floreale.